1 августа в Беларуси увеличилась протяженность платных дорог

Новости Беларуси. Протяженность платных дорог в Беларуси 1 августа увеличилась на 256 километров. За год работы системы BelToll это уже второе расширение. На сей раз электронная оплата будет взиматься на некоторых участках трасс, ведущих из Минска в Гомель, Гродно, Дзержинск, а также к границе с Литвой. В результате общая протяженность платных дорог по стране достигла почти 1200 километров. Предполагается, что в связи с этим возрастет и число пользователей системы — до 200 тысяч автовладельцев, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Сергей Бурый, менеджер по маркетингу компании-оператора электронной национальной системы оплаты дорогам Республики Беларусь:

В основном это дороги первой категории, которые еще не были охвачены системой электронного сбора оплаты. Также это дорога, стратегически очень важная, с большим грузопотоком, на Вильнюс. То есть от Минска до границы с Литвой, до «Каменного лога». Появится 6 новых пунктов. Некоторые пункты изменят свою дислокацию в силу того, что перераспределяются потоки транспортных средств. Естественно, появилось большое количество новой инфраструктуры — станции контроля за сбором оплаты.

За год работы доход от электронной системы в разы превысил прибыль, которую получало государство по старой схеме.

Еще четыре участка и плюс 256 км. Дороги первой категории, а значит в отличном состоянии. И, конечно, с интенсивным транзитным потоком. На обустройство этих магистралей использовались в том числе средства, которые удалось собрать за время функционирования системы.

За год в работу системы внесены коррективы, выявленные недостатки устранили. Техническая поддержка электронного сбора средств сегодня работает без сбоев. Если случается частная неисправность, например, в бортовом устройстве - штрафы аннулируются, деньги возвращаются. Сама система абсолютно справедлива, человеческий фактор - исключен.

Андрей Иванов, директор ГУ «Белавтострада»:

Если раньше у нас было по 6-8 тысяч зафиксированных нарушений, то сегодня всего 300.

Сегодня завершена вторая фаза инвестпроекта, на очереди еще две: сеть платных дорог будет расширяться и дальше. Новые участки после ремонта и обустройства появятся в популярных транзитных направлениях, так что финансовые вливания в бюджет за счет географического положения со временем возрастут. Только после сегодняшнего ввода платных участков, число пользователей системы по прогнозам возрастет до 200 тысяч.