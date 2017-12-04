Создание новых технологий и энергосберегающей продукции: о чем говорили на бизнес-форуме ЦЕИ в Минске

Новости Беларуси. В Минске прошел бизнес-форум Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темой обсуждения стала так называемая зеленая экономика: внедрение в бизнес современных энергоэффективных и экологичных технологий. В белорусской столице собралось почти 200 экспертов – это представители власти, бизнес-сообщества, научных кругов и финансовых корпораций.

Центрально-Европейская инициатива – влиятельное региональное объединение. В 2017 году оно работает под председательством Беларуси. ЦЕИ объединяет как страны-члены Европейского союза, так и государства, входящие в СНГ, а также Евразийский экономический союз.