Швеция намерена развивать экономическое и туристическое сотрудничество с Минской областью

Новости Беларуси. Швеция выразила заинтересованность в развитии экономического и туристического сотрудничества с Минской областью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом 25 сентября на встрече с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

По словам дипломата, их главная задача представлять интересы шведских компаний, но важно и собрать больше информации о нашей стране. В частности, интересен для Швеции регион – Минская область.

Отметим, что за 7 месяцев 2018 года товарооборот между Минской областью и Швецией составил почти 40 миллионов долларов.

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Беларуси:

Интерес непосредственно со стороны шведских компаний может быть к многим сферам вашей экономики. Вся проблема в том, что шведские компании и вообще шведы плохо знают вашу страну, это нужно признать. И моя работа заключается в том, чтобы предоставить такие возможности через свои каналы , предоставить возможности и шведским компаниям поездить по регионам, посмотреть

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:

Сегодня были обсуждены вопросы взаимодействия в промышленности. Присутствовала представитель компании Икеа, это вопросы сотрудничества в деревообработке, сотрудничество в сфере туризма.