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Швеция намерена развивать экономическое и туристическое сотрудничество с Минской областью

25 сентября 2018 19:13
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Новости Беларуси. Швеция выразила заинтересованность в развитии экономического и туристического сотрудничества с Минской областью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом 25 сентября на встрече с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Швеция намерена развивать экономическое и туристическое сотрудничество с Минской областью-1

По словам дипломата, их главная задача представлять интересы шведских компаний, но важно и собрать больше информации о нашей стране. В частности, интересен для Швеции регион – Минская область.

Швеция намерена развивать экономическое и туристическое сотрудничество с Минской областью-4

Отметим, что за 7 месяцев 2018 года товарооборот между Минской областью и Швецией составил почти 40 миллионов долларов.

Швеция намерена развивать экономическое и туристическое сотрудничество с Минской областью-7

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Беларуси:
Интерес непосредственно со стороны шведских компаний может быть к многим сферам вашей экономики. Вся проблема в том, что шведские компании и вообще шведы плохо знают вашу страну, это нужно признать. И моя работа заключается в том, чтобы предоставить такие возможности через свои каналы , предоставить возможности и шведским компаниям поездить по регионам, посмотреть

Швеция намерена развивать экономическое и туристическое сотрудничество с Минской областью-10

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Сегодня были обсуждены вопросы взаимодействия в промышленности. Присутствовала представитель компании Икеа, это вопросы сотрудничества в деревообработке, сотрудничество в сфере туризма.

Швеция намерена развивать экономическое и туристическое сотрудничество с Минской областью-13

Напомним, Швеция является одним из крупнейших доноров экопроектов. Именно со шведской финансовой помощью в Беларуси сейчас реализуется пять экологических инициатив. Одна из них – открытие станции сортировки отходов в Пуховичах. Кроме того, в рамках визита шведы посетят крупные предприятия Минщины: «БелАЗ», «Амкодор», а также молочные и мясоперерабатывающие заводы.

# Беларусь-Швеция # Экономика # Кристина Юханнессон # Николай Рогащук # Фотофакт

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