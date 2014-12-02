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В Беларуси утверждены прогноз развития страны на 2015 год и основные направления денежно-кредитной политики

02 декабря 2014 11:19
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Новости Беларуси. В Беларуси утверждены прогноз развития страны на 2015 год и основные направления денежно-кредитной политики. Соответствующие указы подписал Президент. Так, в 2015 году темп роста валового внутреннего продукта составит от 100,2 до 100,7%.  В республике построят не менее 2,5 миллионов квадратных метров с господдержкой.

Доходы населения возрастут, а рост потребительских цен, как ожидается, не превысит 12%. Среднегодовая ставка рефинансирования запланирована на уровне 15-16% годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Александр Лукашенко # Государственный бюджет Беларуси

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