Новости Беларуси. В Беларуси утверждены прогноз развития страны на 2015 год и основные направления денежно-кредитной политики. Соответствующие указы подписал Президент. Так, в 2015 году темп роста валового внутреннего продукта составит от 100,2 до 100,7%. В республике построят не менее 2,5 миллионов квадратных метров с господдержкой.

Доходы населения возрастут, а рост потребительских цен, как ожидается, не превысит 12%. Среднегодовая ставка рефинансирования запланирована на уровне 15-16% годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.