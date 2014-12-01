Михаил Мясникович – министру иностранных дел Сербии: Хотелось бы больше иметь совместных предприятий

Новости Беларуси. Беларусь и Сербия должны создавать больше совместных транснациональных корпораций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с первым вице-премьером - министром иностранных дел этой страны Ивицей Дачичем.

Стороны также обсудили выполнение ранее достигнутых договоренностей и вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в 2009 между Беларусью и Сербией было подписано соглашение о свободной торговле. Благодаря этому документу за последние четыре года товарооборот между странами увеличился в 4 раза. По итогам прошлого он составил 200 миллионов долларов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Хотелось бы больше иметь совместных предприятий. Может быть терминология несколько уже устаревшая, нам надо создавать транснациональные корпорации совместные как на территории Беларуси, так и на территории Сербии. И не только это могут быть белорусско-сербские, это могут быть и с участием третьих стран, в том числе стран Евросоюза.

Ивица Дачич, первый заместитель председателя Правительства – министр иностранных дел Сербии:

Меня весьма радует, что наши взаимные отношения чрезвычайно дружественные и традиционно хорошие. Буквально на днях мы отметили 20-летие установления нашего дипломатического сотрудничества. Я согласен, что взаимоотношения Беларуси и Сербии – это своего рода мост между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.

После переговоров в белорусском Правительстве Ивица Дачич возложил венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.