Протокол, который станет программой экономического сотрудничества Беларуси и Польши на 2015 год, подписан в Варшаве

Новости Польши. От деловых инициатив до взаимодействия на государственном уровне. 2 декабря в Варшаве подписан протокол, который станет программой экономического сотрудничества Беларуси и Польши на 2015 год. Стратегию совместных действий разработали на заседании межправительственной комиссии двух стран.

Из основных задач на 2015 год: создание совместных предприятий, развитие логистики, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и промышленности.

Интерес наша страна проявляет и к морскому порту в Гданьске – это выход к Балтийскому морю. Часть соглашений стороны заключили еще 1 декабря на белорусско-польском инвестфоруме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Януш Пехочински, заместитель премьер-министра Республики Польша:

В перспективе мы планируем сотрудничать с Беларусью в сфере логистики, сельского хозяйства. Все возможности взаимодействия мы прописали в двухсторонней декларации. В дальнейшем это будет на пользу экономикам наших стран. Мы понимаем, что ожидается процесс интеграции Беларуси в состав Евразийского экономического союза. Польша – в составе Евросоюза. И это должно не мешать, а способствовать белорусско-польским отношениям.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы видим перспективы наших развитий, и перспективы не в немаленьких проектах. У нас новый путь открылся, правда, дорожку, я говорил, без нас топтали и протаптывали, бизнес и нас к этому подталкивал. Но сегодня, вы видите, все эти намерения усилятся именно на уровне Правительств, поддержки со стороны Правительств, поэтому мы полагаем, что в наших начинаниях очень большое будущее. Это действительно мост между двумя экономически- и общественно-политическими образованиями. С одной стороны – Евросоюз, с другой стороны – Евразийский экономический союз