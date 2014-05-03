Александр Лукашенко лично протестировал легковые автомобили Geely

Новости Беларуси. Тест-драйв на высшем уровне. 3 мая президент Беларуси лично протестировал новые легковые автомобили Geely. Александр Лукашенко оценил седан и компактный хэтчбек, а затем сел за руль нового кроссовера. Его глава государства испытал на полигоне, где специально воссоздали условия бездорожья. Александр Лукашенко посетил автомобильный завод «БелДжи» во время рабочей поездки в Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легковые авто на фоне березок - пейзаж символичный, ведь эти машины сошли с белорусского конвейера. Проект реализуют в нашей стране с 2011 года. В Борисове организовали крупноузловую сборку легковушек мощностью 10 тысяч автомобилей в год. Пока производство набирает обороты. За три месяца нынешнего года уже выпущено и продано свыше 1,5 тысяч машин в страны Таможенного союза.

Ольга Юруть, СТВ:

Этот кроссовер - самая популярная и самая продаваемая на российский рынок модель. Комфорт-класс. Развивает скорость до 170 км/ч. Все функции дорогой иномарки. Что самое привлекательное - цена: стоимость такого авто до $20 тысяч.

Производство в Беларуси легковушек поддерживается на государственном уровне. Не раз глава государства говорил о развитии проекта народного автомобиля, то есть средства передвижения, доступного для любого работающего белоруса как по цене, так и по качеству. Вот и сегодня президент поинтересовался, как производят автомобили, и даже заглянул под капот.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Двигатели и все навесное оборудование к двигателю - систем зажигания, стартер - это все японское, да? (Совместное производство, они освоили это производство у себя).

Эти малолитражки недавно сошли с белорусского конвейера. В среднем такое авто обойдется белорусу в $10 тысяч в зависимости от комплектации. Глава государства протестировал машину в городских условиях.

Это вариант для начинающих. А вот модель посолиднее. Седан Geely уже хорошо зарекомендовал себя на белорусском рынке. Нареканий особых нет. Заглянув под капот, Александр Лукашенко решил испробовать лошадиные силы и этого авто на дороге.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эта уже машина хорошая. А эта вот для начинающих, для девчонок, для хозяйства. По хозяйству, проехать в городе. Сколько расход? (7 литров) Для этого годится.

А вот эти экземпляры посолиднее. Кроссоверы также не остались без внимания главы государства. президент испытал их мощь на полигоне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

$20-21 тысяча? (Для покупателя $18 500 тысяч с механической коробкой, с автоматической - $21 500 тысяч). И двигатель помощнее. Это хорошая машина.

Сразу после тест-драйва Александр Лукашенко отправился на производство. Главная тема разговора - локализация, чтобы на выпускаемом в Беларуси авто было как можно больше белорусского.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В 2017 году мы должны (до конца 2016) построить этот завод. В 2017 мы должны выйти на 52-54 тысячи автомобилей в год. И тогда, когда мы увидим, что рынок воспринял 50 тысяч автомобилей - почти загрузили эти мощности, - мы переходим до 2020 года, даже 2019 год, строить вторую очередь завода и выйти на 120 тысяч.

На предприятии трудятся полсотни специалистов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваша оценка? Вы же имеете давно, наверное, дело с автомобилями. Ваше мнение на сей счет?

Специалист завода:

Автомобиль надежный. По задней подвеске, я считаю.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То есть ты его купил, если бы нужно было и были деньги?

Специалист завода:

Джип мне нравится!

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я проехался, неплохая машина. Так что, будем делать или откажемся?

Специалист завода:

Будем, конечно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будем. Давно уже пора в стране иметь свой легковой автомобиль. Грузовик имеем, автобус имеем.

Чжан Шухэ, заместитель директора СЗАО «БелДжи»:

Белорусские коллеги очень внимательны и очень дисциплинированны. Особенно уделяют большое внимание качеству. Тут, на самом деле, я думаю, это менталитет белорусов: они делают медленно, но аккуратно и очень качественно.

Президенту продемонстрировали, как испытывают авто на качество и показали весь процесс сборки. Также глава государства пообщался с коллективом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы создаем автомобили, которые ну никак не войдут в этот цех, на БелАЗе. Кстати, ваш основной учредитель здесь. Мы создаем грузовые автомобили на МАЗе средние. Мы создаем отличные трактора. Мы все научились делать, а легкового автомобиля нет. Автобусы, троллейбусы, трактора, трамваи - страна продвинута в машиностроительном отношении. И когда-то нужно было подступаться к тому, чтобы создать автомобиль, который могли бы купить и обычные люди. Договорились, проводили переговоры со многими компаниями, договорились с Китайской Народной Республикой о том, что мы начнем производство автомобилей совместного предприятия, где будет осуществляться сборка. И постепенно будем локализовываться, для того автомобиля производить все больше внутри компонентов, запасных частей, как мы их называем, и так далее - комплектующих. Автомобиль создали. Но у нас возникли небольшие проблемы при договоренностях при вступлении в Таможенный союз и дальше при создании экономического союза. И вот последние дни в Минске шел очень не то что жесткий, жестокий разговор по поводу будущего наших легковых автомобилей. Естественно, наших партнеров настораживает то, что вы довольно успешно стартонули, особенно в этом году, в первом квартале. Неплохо работаете. Вы уже на новом предприятии вышли на 10% рентабельности - это неплохо. В прошлом году был 1%, чуть больше. Сейчас в 10 раз больше. При том, что наблюдается падение на российском рынке, производства основных товаропроизводителей автомобилей. Там же работают все: и немцы, и шведы, и французы - кого только нет. И все падают. Примерно 20-25%. Но Geely дает рост почти 50% на российском рынке. Каждый защищает свой рынок - это понятно, Но если договариваемся о союзе, значит уже препятствий быть не должно и все должны работать в равных условиях. Так я поставил вопрос перед своими коллегами-президентами. сегодня мы еще раз, подчеркиваю, прежде всего ведем диалог с Россией, как устаканить эти вопросы. Они в ближайшее время будут решены, потому что в конце мая мы должны подписать договор об образовании Евразийского экономического союза.

Зашла речь и о стимулировании отечественного автопрома. Президент поручил Правительству рассмотреть возможности кредитования покупки авто, чтобы поддержать отечественного производителя.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Стимулировать продажи автомобилей будем вместе. Государство будет создавать условия и помогать, подталкивать население, чтобы оно купило. Допустим, кредит. Если мы предоставим людям кредит на определенное количество времени, у вас гарантия 3 года и 100 тысяч - это уже приличная гарантия. Правда, есть куда расти. KIA у нас 5 лет дает гарантии, но автомобили KIA завозят, а мы здесь производим. Поэтому если вдруг что-то и случилось, свои запчасти, свои ремонтные мастерские. Дилеры у вас в каждой области уже есть. Сейчас по Беларуси вам надо посмотреть, где еще надо дополнительно создать, где подальше от областного центра расположены населенные пункты. Допустим, я недавно был на юге, юго-востоке Могилевской области. Им далеко ехать в Могилев для обслуживания, поэтому где-то там надо будет посадить дилерский центр. Это мы поможем сделать. То есть Беларусь мы покроем дилерской сетью - это ваша забота, наша поддержка соответствующая. Второе - кредит. мы подумаем в Правительстве, как поддержать белоруса, который покупает здесь автомобиль. Пока белоруса. Подумаем и о других, потому что какая разница вам, кто будет покупать у вас автомобили. Может быть и еще в Таможенном союзе поддержим граждан.

Прозвучал вопрос главе государства и о предстоящем чемпионате мира в Минске и в целом о поддержке спорта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня спорт, особенно хоккей и футбол, это не игра, это не борьба, это уже война. Понимаешь, когда ты выходишь на площадку хоккейную или футбольное поле, ты должен биться. Этот дух борьбы будет, тогда мы будем обыгрывать. Возьмите «БАТЭ». Да, у них там начало сезона было и прочее, но не спасовали, да с каким счетом выигрывали! Потому что ребята и умели делать, и физически готовы были, и выходили биться. Вот что такое сегодня спорт. Я очень переживаю за то, как сложится для нас чемпионат мира, но не теряю надежды. Я вам желаю только одного. Вы сейчас видите, что происходит вокруг нас, и не только в Украине, вы все это видите. Дай, Бог, чтобы мы тихо, спокойно шли своей нормальной жизнью и чтобы мы никогда не выходили на улицы и площади с дубинами, с коктейлями Молотова, уже сегодня и с ружьями, и пулеметами, и с иглами выходят - самолеты сбивают. Сами своих стреляют. Вот этого нам, до этого нам нельзя дойти. Вот это самое главное. Я не потому что, знаете, пугаю тут. Говорят, Лукашенко вот на том чуть предвыборную кампанию начал. До выборов еще почти 2 года, меня уже упрекают в этом. Да нет, я просто хочу, чтобы мы спокойно работали. Пусть мы будем $500-600 получать, но будем стабильно работать в цехах. Молоды, постарше, взрослые, женщины, девушки, мужики, но работать здесь, обеспечивая свои семьи.