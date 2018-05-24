Международная финансовая корпорация окажет помощь Беларуси на развитие частного бизнеса

Новости Беларуси. Международная финансовая корпорация до 2022 года поддержит развитие белорусского частного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о 120 миллионах долларов.

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление кредитов под проект по расширению доступа к финансированию малых и средних предприятий в Беларуси. Его сумма – 60 млн долларов. Руководство банка одной из первостепенных задач видит помощь частному сектору в наращивании объемов, а государственному – в росте производительности.