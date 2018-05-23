Новости экономики за 23.05.2018
Новости Беларуси. Что представили белорусы на международной выставке кондитерских изделий в Чикаго, зачем Ботаническому саду выращивать голубику в промышленных масштабах? В этом сезоне средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь 430 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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При этом родители смогут уплатить 245 рублей, так как 43% стоимости покроет госбюджет. Путевка в лагерь с дневным пребыванием в среднем стоит 93 рубля. В этом случае размер удешевления будет 76 рублей, или 81% от ее полной стоимости. Часть затрат на приобретение путевок возьмут на себя предприятия, профсоюзы и местные бюджеты. На проведение всей детской оздоровительной кампании из республиканского бюджета выделили 43 миллиона рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Более 10 тысяч минчан за три месяца получили адресную социальную помощь. Это единовременное и ежемесячное пособия, возмещение затрат на приобретение подгузников, продукты питания для детей первых двух лет жизни. По цифрам разбежка от 40 до 300 рублей на одного получателя. Если сравнивать с 2017 годом, то количество тех, кому оказали помощь выросло в среднем на треть, соответственно, возросла и общая сумма государственной адресной социальной помощи.
Шоколад, печенье, напитки и травяной чай. Национальная экспозиция Беларуси представлена на международной выставке кондитерских и закусочных изделий в Чикаго. Крупнейшая в Северной Америке выставка сладостей проходит в чикагском центре McCormick Place. На 16 тысячах квадратных метрах представляют свою продукцию свыше 800 компаний более чем из 90 стран мира.
ГОЛУБИКА В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ
Центральный ботанический сад создаст плантацию голубики площадью 50 гектаров. Эта ягода популярна среди фермерских хозяйств и предприятий. Освоить ее производство в промышленных масштабах – это ещё один шаг в развитии инновационного направления деятельности. Сейчас у Ботанического сада есть коллекционные насаждения для исследовательской работы. Более 30 лет научные сотрудники изучают адаптацию растения к белорусским условиям.