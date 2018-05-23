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Новости экономики за 23.05.2018

23 мая 2018 17:29
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Новости Беларуси. Что представили белорусы на международной выставке кондитерских изделий в Чикаго, зачем Ботаническому саду выращивать голубику в промышленных масштабах? В этом сезоне средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь  430 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выход из ЕС стоил каждому домохозяйству Великобритании 1000 евро

Новости экономики за 23.05.2018-1


При этом родители смогут уплатить 245 рублей, так как 43% стоимости покроет госбюджет. Путевка в лагерь с дневным пребыванием в среднем стоит 93 рубля. В этом случае размер удешевления будет 76 рублей, или 81% от ее полной стоимости. Часть затрат на приобретение путевок возьмут на себя предприятия, профсоюзы и местные бюджеты. На проведение всей детской оздоровительной кампании  из республиканского бюджета выделили 43 миллиона рублей.  

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Новости экономики за 23.05.2018-4


Более 10 тысяч минчан за три месяца получили адресную социальную помощь. Это единовременное и ежемесячное пособия, возмещение затрат на приобретение подгузников, продукты питания для детей первых двух лет жизни.  По цифрам разбежка от 40 до 300 рублей на одного получателя. Если сравнивать с 2017 годом, то количество тех, кому оказали помощь выросло в среднем на треть,   соответственно, возросла и общая сумма государственной адресной социальной помощи. 

НАШИ В ЧИКАГО

Новости экономики за 23.05.2018-7


Шоколад, печенье, напитки и травяной чай.  Национальная экспозиция Беларуси представлена на международной выставке кондитерских и закусочных изделий  в Чикаго. Крупнейшая в Северной Америке  выставка сладостей проходит в чикагском  центре McCormick Place. На 16 тысячах квадратных метрах представляют свою продукцию свыше 800 компаний более чем из 90 стран мира.

ГОЛУБИКА В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ  

Новости экономики за 23.05.2018-10


Центральный ботанический сад создаст плантацию голубики площадью 50 гектаров. Эта ягода популярна среди фермерских хозяйств и предприятий. Освоить ее производство в промышленных масштабах – это ещё один шаг в развитии инновационного направления деятельности. Сейчас у Ботанического сада есть коллекционные насаждения для исследовательской работы. Более 30 лет научные сотрудники изучают адаптацию растения к белорусским условиям.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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