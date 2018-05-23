Новости экономики за 23.05.2018

Новости Беларуси. Что представили белорусы на международной выставке кондитерских изделий в Чикаго, зачем Ботаническому саду выращивать голубику в промышленных масштабах? В этом сезоне средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь 430 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выход из ЕС стоил каждому домохозяйству Великобритании 1000 евро



При этом родители смогут уплатить 245 рублей, так как 43% стоимости покроет госбюджет. Путевка в лагерь с дневным пребыванием в среднем стоит 93 рубля. В этом случае размер удешевления будет 76 рублей, или 81% от ее полной стоимости. Часть затрат на приобретение путевок возьмут на себя предприятия, профсоюзы и местные бюджеты. На проведение всей детской оздоровительной кампании из республиканского бюджета выделили 43 миллиона рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ



Более 10 тысяч минчан за три месяца получили адресную социальную помощь. Это единовременное и ежемесячное пособия, возмещение затрат на приобретение подгузников, продукты питания для детей первых двух лет жизни. По цифрам разбежка от 40 до 300 рублей на одного получателя. Если сравнивать с 2017 годом, то количество тех, кому оказали помощь выросло в среднем на треть, соответственно, возросла и общая сумма государственной адресной социальной помощи.

НАШИ В ЧИКАГО



Шоколад, печенье, напитки и травяной чай. Национальная экспозиция Беларуси представлена на международной выставке кондитерских и закусочных изделий в Чикаго. Крупнейшая в Северной Америке выставка сладостей проходит в чикагском центре McCormick Place. На 16 тысячах квадратных метрах представляют свою продукцию свыше 800 компаний более чем из 90 стран мира.

ГОЛУБИКА В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ