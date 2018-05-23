Эффект мы видим в темпах роста экономики: на заседании Президиума Совмина проанализировали новую систему госпрограмм

Новости Беларуси. Девять из 20 реализованных в 2018 году госпрограмм признаны высокоэффективными. Об этом сообщили в белорусском правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошло заседание Президиума Совмина. 2017 – второй год, когда мы работаем по новой системе формирования и финансирования госпрограмм. Поэтому уже сейчас есть возможность оценить итоги работы. Как раз этим и занималась специально созданная межведомственная комиссия. Всего из 20 госпрограмм прошлого года пять названы эффективными, еще пять – среднеэффективными. А вот из 51-го целевого показателя не выполнено пять. Также во время заседания обратили внимание на выполнение госпрограмм в сфере дорожного и коммунального хозяйств.

Дмитрий Крутой, первый заместитель министра экономики Беларуси:

В 2017 году инструмент государственных программ показал свою высокую эффективность. Он помог в целом нашей экономике вырасти на 2,4 %. В этом году за четыре месяца ВВП вырос на 4,8 %. Осязаемый макроэкономический эффект от внедрения этого инструмента мы видим в темпах роста нашей экономики. Второй важный момент – инструмент госпрограмм позволил существенно снизить уровень банковских ставок в экономике. Сегодня он составляет примерно 11 %.

Как рассказали в Министерстве экономики, в 2017 году даже возникла конкуренция между заказчиками госпрограмм. Если ранее наибольшие успехи были в лесной сфере, то сейчас лучше всего сработали в машиностроении.