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Белорусские и китайские ученые будут создавать совместный космический спутник

23 мая 2018 14:09
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Новости Беларуси. Белорусские ученые предложили китайским коллегам создать совместный космический спутник. Об этом стало известно 23 мая по итогам встречи руководителей академий наук двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские и китайские ученые будут создавать совместный космический спутник-1

Предложение сотрудничать в космической сфере китайские партнеры приняли. Примечательно, что это первый визит главы крупнейшей научной организации КНР в нашу страну.

Белорусские и китайские ученые будут создавать совместный космический спутник-4

Бай Чуньли, президент Китайской академии наук:
Мы готовы сотрудничать с белорусской стороной. У Китайской академии наук есть большой потенциал в области космоса. Академия создала инновационный центр для исследования орбитальных аппаратов. Мы уже успешно разработали 36 спутников.

Белорусские и китайские ученые будут создавать совместный космический спутник-7

Владимира Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Китай – мощная держава, и она имеет очень большую программу исследований космоса. У Китая не один спутник дистанционного зондирования Земли и связи. У нас есть очень много предложений, начиная от космоса, от космических исследований, до биологических исследований. Это области лазеров, нанотехнологий, материалов, биотехнологий, медицинских технологий, машиностроения.

Белорусские и китайские ученые будут создавать совместный космический спутник-10

На базе Академии наук Беларуси с китайскими партнерами уже создано два десятка совместных международных исследовательских центров и лабораторий. Среди приоритетных направлений сотрудничества: биотехнологии, микроэлектроника, лазеры, беспилотная техника, возобновляемая энергетика, информационные технологии. Сотрудничают стороны и в области подготовки кадров.

# Беларусь-Китай # Экономика # Бай Чуньли # Владимира Гусаков # Фотофакт

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