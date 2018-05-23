Белорусские и китайские ученые будут создавать совместный космический спутник

Новости Беларуси. Белорусские ученые предложили китайским коллегам создать совместный космический спутник. Об этом стало известно 23 мая по итогам встречи руководителей академий наук двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские ученые предложили китайским коллегам создать совместный космический спутник. Об этом стало известно 23 мая по итогам встречи руководителей академий наук двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложение сотрудничать в космической сфере китайские партнеры приняли. Примечательно, что это первый визит главы крупнейшей научной организации КНР в нашу страну.
Бай Чуньли, президент Китайской академии наук:
Мы готовы сотрудничать с белорусской стороной. У Китайской академии наук есть большой потенциал в области космоса. Академия создала инновационный центр для исследования орбитальных аппаратов. Мы уже успешно разработали 36 спутников.
Владимира Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Китай – мощная держава, и она имеет очень большую программу исследований космоса. У Китая не один спутник дистанционного зондирования Земли и связи. У нас есть очень много предложений, начиная от космоса, от космических исследований, до биологических исследований. Это области лазеров, нанотехнологий, материалов, биотехнологий, медицинских технологий, машиностроения.
На базе Академии наук Беларуси с китайскими партнерами уже создано два десятка совместных международных исследовательских центров и лабораторий. Среди приоритетных направлений сотрудничества: биотехнологии, микроэлектроника, лазеры, беспилотная техника, возобновляемая энергетика, информационные технологии. Сотрудничают стороны и в области подготовки кадров.