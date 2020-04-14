«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Новости Беларуси. Белорусские аграрии практически завершили сев яровых. Работы идут на последних гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отстает лишь северный регион, где работа проведена чуть больше, чем на трети площадей. В Могилёвской области сразу же приступили к кукурузе. В 2020 году её планируют здесь собрать вдвое больше. Почему – знает Ирина Недобоева.

Лилия Альшевская, начальник молочно-товарного комплекса «Заполье»:

Это профилакторий для маленьких телят, которые находятся здесь 21 день от рождения.





На комплексе в «Заполье» 200 телят до трёх месяцев. Малышей содержат в индивидуальных домиках и за каждым глаз да глаз.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Только за эту ночь в хозяйстве родились пятеро малышей. Все телята содержатся вот в таких индивидуальных домиках. Просто, но при этом дёшево и максимально эффективно. Предусмотрены и вентиляция, и содержание, и кормление. Всё для того, чтобы сохранить жизнь каждого телёнка.

Золотой стандарт прибавки в весе у телят – 800 граммов. К этому стремятся не только в «Заполье», но и во всех хозяйствах района. Ведь от этого зависит, как скоро бурёнка сможет давать молоко, а это прибыль.

Михаил Демидов, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома:

В районе сохранность телят составляет 95 %. При этом это обеспечение стартерных комбикормов. На раскачку у нас времени нет, технологию нужно соблюдать строжайшим элементом.

В соседней «Искре» этот показатель даже переплюнули – бурёнок взвешивают и по итогу сортируют, ведь для каждой весовой категории свое меню. Фишка хозяйства – условия содержания. Лёгкая ферма – эдакое ноу-хау в белорусском животноводстве. Деревянные сооружения дешевле капитальных аналогов в 12 раз! Прибавка в весе порой переваливает за кило в месяц.

Виктор Кривонос, директор белыничского хозяйства «Агросервис»:

Такое содержание скота, где нормальный микроклимат, где животные чувствуют себя вольготно. От этого получается и привес, и экономика.

Руководитель хозяйства – аграрий с большим опытом – даже слушать не хочет о карантине. Простои в работе приведут к дефициту продовольствия как минимум. Виктор Кривонос:

Наше дело – работать и обеспечивать страну молоком, мясом и хлебом. Как это можно понять, даже не представляю, как можно остановить сельское хозяйство. Это нереально.

В общей структуре посевных площадей области озимые культуры и заняли 65%.

Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома:

Каравай республиканский увеличим на 15-20 % только от озимых культур. Это позволит получить запланированный вал зерна в 1 240 000. Получить выручку, чтобы выплатить зарплату не менее 1 000 рублей.

Область уже приступила к севу кукурузы. В этом сезоне посевные площади под эту фуражную культуру увеличили вдвое. А вот овса из-за его низкой урожайности наоборот на 20 тысяч гектаров меньше.