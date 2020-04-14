«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах
Новости Беларуси. Белорусские аграрии практически завершили сев яровых. Работы идут на последних гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отстает лишь северный регион, где работа проведена чуть больше, чем на трети площадей. В Могилёвской области сразу же приступили к кукурузе. В 2020 году её планируют здесь собрать вдвое больше.
Почему – знает Ирина Недобоева.
Лилия Альшевская, начальник молочно-товарного комплекса «Заполье»:
Это профилакторий для маленьких телят, которые находятся здесь 21 день от рождения.
На комплексе в «Заполье» 200 телят до трёх месяцев. Малышей содержат в индивидуальных домиках и за каждым глаз да глаз.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Только за эту ночь в хозяйстве родились пятеро малышей. Все телята содержатся вот в таких индивидуальных домиках. Просто, но при этом дёшево и максимально эффективно. Предусмотрены и вентиляция, и содержание, и кормление. Всё для того, чтобы сохранить жизнь каждого телёнка.
Золотой стандарт прибавки в весе у телят – 800 граммов. К этому стремятся не только в «Заполье», но и во всех хозяйствах района. Ведь от этого зависит, как скоро бурёнка сможет давать молоко, а это прибыль.
Михаил Демидов, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома:
В районе сохранность телят составляет 95 %. При этом это обеспечение стартерных комбикормов. На раскачку у нас времени нет, технологию нужно соблюдать строжайшим элементом.
В соседней «Искре» этот показатель даже переплюнули – бурёнок взвешивают и по итогу сортируют, ведь для каждой весовой категории свое меню. Фишка хозяйства – условия содержания. Лёгкая ферма – эдакое ноу-хау в белорусском животноводстве. Деревянные сооружения дешевле капитальных аналогов в 12 раз! Прибавка в весе порой переваливает за кило в месяц.
Виктор Кривонос, директор белыничского хозяйства «Агросервис»:
Такое содержание скота, где нормальный микроклимат, где животные чувствуют себя вольготно. От этого получается и привес, и экономика.
Руководитель хозяйства – аграрий с большим опытом – даже слушать не хочет о карантине. Простои в работе приведут к дефициту продовольствия как минимум.
Виктор Кривонос:
Наше дело – работать и обеспечивать страну молоком, мясом и хлебом. Как это можно понять, даже не представляю, как можно остановить сельское хозяйство. Это нереально.
В общей структуре посевных площадей области озимые культуры и заняли 65%.
Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома:
Каравай республиканский увеличим на 15-20 % только от озимых культур. Это позволит получить запланированный вал зерна в 1 240 000. Получить выручку, чтобы выплатить зарплату не менее 1 000 рублей.
Область уже приступила к севу кукурузы. В этом сезоне посевные площади под эту фуражную культуру увеличили вдвое. А вот овса из-за его низкой урожайности наоборот на 20 тысяч гектаров меньше.
Денис Кейзеров, первый заместитель председателя Круглянского райисполкома:
Произвели полную подкормку озимых, как видите, они сохранились достойно. Имеется у нас к уровню прошлого года 176 % минеральных удобрений, Что способствует увеличению на 140 % вала зерновых культур.
Успеть посеять вовремя, грамотно защитить и подкормить будущий урожай. Обеспечение продовольственной безопасности – задача для аграриев в этом сезоне стоит как никогда остро, но они справляются.