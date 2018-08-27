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МАЗ расширит экспорт в Нигерию

27 августа 2018 17:02
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Новости Беларуси. В Минске состоялись переговоры с крупным конгломератом по поставке техники в Африку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания планирует приобрести большую партию автопоездов и самосвалов.

МАЗ расширит экспорт в Нигерию-1

В будущем речь может идти о создании сборочного производства.

На первом этапе в Нигерию отправятся примерно 40 единиц автотехники. Сегодня главная задача для минских автомобилестроителей – диверсификация поставок. Одним из путей решения этой задачи является наращивание экспорта в африканский регион.

МАЗ расширит экспорт в Нигерию-4

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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