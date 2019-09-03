МАЗ представил в Москве «автобус будущего»

Новости Беларуси. МАЗ представил стратегические новинки, в том числе «автобус будущего», на выставке Comtrans 2019 в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировые производители грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники выбирают эту выставку для презентации своих последних разработок.

Мировой рекорд, «Дакар», автобусы третьего поколения: показываем, чего достиг МАЗ к 75-летию

Впервые на территории России показан автобус третьего поколения экологического класса Евро-6. Он создан как базовая модель для целого семейства пассажирской автотехники, которая будет иметь различные исполнения, в том числе и по длине – от 9 до 18,5 метров. Новое поколение автобусов МАЗ, оснащенных инновационными агрегатами и электронными системами, отличает улучшенная эргономика салона с большим количеством мест для пассажиров.