В Беларуси началась неделя финансовой грамотности

Новости Беларуси. Как тратить разумно и где хранить деньги? Эта неделя в Беларуси пройдёт под знаком финансовой грамотности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символичный старт ознаменует удар биржевого колокола на валютно-фондовой бирже. Уже традиционно в первый день открывают двери для юного поколения. Тематический урок проведут для школьников. На протяжении недели пройдут и другие встречи.