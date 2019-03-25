Прямой эфир

В Беларуси началась неделя финансовой грамотности

25 марта 2019 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как тратить разумно и где хранить деньги? Эта неделя в Беларуси пройдёт под знаком финансовой грамотности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Беларуси началась неделя финансовой грамотности-1

Символичный старт ознаменует удар биржевого колокола на валютно-фондовой бирже. Уже традиционно в первый день открывают двери для юного поколения. Тематический урок проведут для школьников. На протяжении недели пройдут и другие встречи.   

В Беларуси началась неделя финансовой грамотности-4

Эксперты поделятся советами о том, как планировать личный бюджет, распределять кредитную нагрузку и научиться копить деньги. Неделя финансовой грамотности – проект международный. Беларусь одной из первых поддержала эту образовательную инициативу.   

В Беларуси началась неделя финансовой грамотности-7

В Беларуси началась неделя финансовой грамотности-9

 

# Государственная социальная политика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»
24 марта 2019 20:45

«Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента
24 марта 2019 17:41

Зарплаты, пенсии, цены, занятость. Как изменится жизнь в Барановичском регионе после рабочего визита Президента

Федерация профсоюзов Беларуси выступила за развитие и модернизацию могилевского завода «Строммашина»
23 марта 2019 13:06

Федерация профсоюзов Беларуси выступила за развитие и модернизацию могилевского завода «Строммашина»