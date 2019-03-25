В Беларуси началась неделя финансовой грамотности

Новости Беларуси. Как тратить разумно и где хранить деньги? Эта неделя в Беларуси пройдёт под знаком финансовой грамотности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как тратить разумно и где хранить деньги? Эта неделя в Беларуси пройдёт под знаком финансовой грамотности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символичный старт ознаменует удар биржевого колокола на валютно-фондовой бирже. Уже традиционно в первый день открывают двери для юного поколения. Тематический урок проведут для школьников. На протяжении недели пройдут и другие встречи.
Эксперты поделятся советами о том, как планировать личный бюджет, распределять кредитную нагрузку и научиться копить деньги. Неделя финансовой грамотности – проект международный. Беларусь одной из первых поддержала эту образовательную инициативу.