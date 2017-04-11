Машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство: в Минске открывается белорусско-венгерский бизнес-форум

Новости Беларуси. Белорусско-венгерский бизнес-форум стартует 11 апреля в Минске. В нем примут участие представители деловых кругов, бизнесмены и политики двух стран. В центре внимания – контакты в сфере машиностроения, фармацевтики и сельского хозяйства.

Также Минск и Будапешт планируют нарастить товарооборот за счет взаимных поставок продовольствия. Так, в венгерской столице очень скоро могут появиться точки с белорусской продукцией. О заинтересованности в наших производителях говорил накануне мэр Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в белорусской столице проходят Дни Будапешта. Руководители двух городов уже договорилось о расширении сотрудничества в жилищно-коммунальной и транспортной сферах.