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Машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство: в Минске открывается белорусско-венгерский бизнес-форум

11 апреля 2017 06:30
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Новости Беларуси. Белорусско-венгерский бизнес-форум стартует 11 апреля в Минске. В нем примут участие представители деловых кругов, бизнесмены и политики двух стран. В центре внимания – контакты в сфере машиностроения, фармацевтики и сельского хозяйства.

Также Минск и Будапешт планируют нарастить товарооборот за счет взаимных поставок продовольствия. Так, в венгерской столице очень скоро могут появиться точки с белорусской продукцией. О заинтересованности в наших производителях говорил накануне мэр Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в белорусской столице проходят Дни Будапешта. Руководители двух городов уже договорилось о расширении сотрудничества в жилищно-коммунальной и транспортной сферах.

# Экономика # Беларусь-Венгрия

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