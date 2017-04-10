Мэр Будапешта предложил открыть в Минске торговые точки с венгерской продукцией

Дни Будапешта в Минске.
10 апреля мэра венгерской столицы принимали в городской ратуше.
Позже гости также посетили промышленные гиганты. В частности, интерес вызывает производство общественного транспорта.
Дни Будапешта в Минске.
10 апреля мэра венгерской столицы принимали в городской ратуше.
Позже гости также посетили промышленные гиганты. В частности, интерес вызывает производство общественного транспорта.
Деловую часть визита дополнят белорусско-венгерский бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.
Не менее насыщенной станет и культурная программа.
О самых амбициозных совместных проектах – в репортаже программы «Столичные подробности» на СТВ.