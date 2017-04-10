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Мэр Будапешта предложил открыть в Минске торговые точки с венгерской продукцией

10 апреля 2017 17:44
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Дни Будапешта в Минске.

10 апреля мэра венгерской столицы принимали в городской ратуше.

Позже гости также посетили промышленные гиганты. В частности, интерес вызывает производство общественного транспорта.

Мэр Будапешта предложил открыть в Минске торговые точки с венгерской продукцией-1

Деловую часть визита дополнят белорусско-венгерский бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.

Не менее насыщенной станет и культурная программа.

О самых амбициозных совместных проектах – в репортаже программы «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Венгрия # Иштван Тарлош

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