Мэр Будапешта предложил открыть в Минске торговые точки с венгерской продукцией

Позже гости также посетили промышленные гиганты. В частности, интерес вызывает производство общественного транспорта.

10 апреля мэра венгерской столицы принимали в городской ратуше.

Дни Будапешта в Минске.

Деловую часть визита дополнят белорусско-венгерский бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.

Не менее насыщенной станет и культурная программа.

О самых амбициозных совместных проектах – в репортаже программы «Столичные подробности» на СТВ.