Новости экономики за 10.04.2017

Новости Беларуси. Беларусь и Республика Корея завершили переговоры по доступу на рынки товаров и услуг в рамках присоединения нашей страны к ВТО. Более тесное сотрудничество Минска и Сеула 10 апреля обсудили в белорусском МИДе.

Также в эти дни в столице проходит встреча бизнесменов Беларуси и Южной Кореи.

Ее участники уже заявили о готовности наладить поставки лекарств и медицинского оборудования на рынок Восточной Азии.

ЭКСПОРТ В СЕУЛ

10 апреля на бирже подписали финансовые, торговые, банковские и инвестиционные соглашения. Шанс выйти на 50-миллионный рынок Южной Кореи получат производители микроэлектроники, оборудования для научных организаций, полимеров для 3D-печати, дозиметров для объектов атомной энергетики.