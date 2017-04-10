Новости экономики за 10.04.2017

Новости Беларуси. Беларусь и Республика Корея завершили переговоры по доступу на рынки товаров и услуг в рамках присоединения нашей страны к ВТО. Более тесное сотрудничество Минска и Сеула 10 апреля обсудили в белорусском МИДе.
Также в эти дни в столице проходит встреча бизнесменов Беларуси и Южной Кореи.
Ее участники уже заявили о готовности наладить поставки лекарств и медицинского оборудования на рынок Восточной Азии.
ЭКСПОРТ В СЕУЛ
10 апреля на бирже подписали финансовые, торговые, банковские и инвестиционные соглашения. Шанс выйти на 50-миллионный рынок Южной Кореи получат производители микроэлектроники, оборудования для научных организаций, полимеров для 3D-печати, дозиметров для объектов атомной энергетики.
КОНТРАКТЫ С ПАКИСТАНОМ
Белорусскую продукцию 10 апреля представили в Пакистане. В аграрном форуме принимают участие 30 компаний.
На 200-миллионный рынок Пакистана также планируют выйти ковры из Витебска.
Лучшие образцы, созданные с учетом всех современных тенденций, демонстрировали на выставке в Карачи.
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Устойчивый курс валют и возможность рассрочки вызвали всплеск раннего бронирования в турфирмах. Туроператоры осторожно констатируют, что в среднем
интерес к морскому отдыху в нынешнем сезоне уже прибавил 10-40% к уровню 2016 года.
Путевки в Италию, Испанию и Болгарию потеснили туры в Египет, Турцию и Грецию.
СЛАДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беларусь увеличивает экспорт сахара на 10%.
География – 14 стран мира. Почти 16% экспорта уйдет на новые рынки:
в Молдову, Грузию, Азербайджан, Туркменистан, Хорватию, Литву, Польшу и США. В 2016 году организации сахарной отрасли экспортировали продукции почти на 200 миллионов долларов.
БАНКЕТ НА ВЫПУСКНОЙ
Банкетное бюджетное меню для выпускников разработали районные комбинаты школьного питания. Это салаты, закуски, горячие блюда и фруктовое ассорти.
Окончательный вариант праздничного ужина – стоимостью от 25 до 35 рублей – обсудят на школьных собраниях.
Российский рубль подешевел на торгах 10 апреля. Актуальный курс на 11 апреля – за сотню 3 рубля и 32 копейка.
За европейский номинал дают 2 рубля и 1 копейку, 1 рубль и 90 копеек стоит доллар.