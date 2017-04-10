МИД: мы завершаем переговорный процесс с Южной Кореей по вступлению в ВТО

Новости Беларуси. Беларусь заручится поддержкой Южной Кореи в вопросе вступления во Всемирную торговую организацию. Более тесное сотрудничество Минска и Сеула – сегодня ключевая тема для обсуждения в МИД нашей страны.

Также в эти дни в столице проходит встреча бизнесменов Беларуси и Южной Кореи. Ее участники уже заявили о готовности наладить поставки лекарств и медицинского оборудования на рынок Восточной Азии. На первый план в совместной работе выходит торговля услугами и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.