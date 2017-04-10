МИД: мы завершаем переговорный процесс с Южной Кореей по вступлению в ВТО

Новости Беларуси. Беларусь заручится поддержкой Южной Кореи в вопросе вступления во Всемирную торговую организацию. Более тесное сотрудничество Минска и Сеула – сегодня ключевая тема для обсуждения в МИД нашей страны.
Также в эти дни в столице проходит встреча бизнесменов Беларуси и Южной Кореи. Ее участники уже заявили о готовности наладить поставки лекарств и медицинского оборудования на рынок Восточной Азии. На первый план в совместной работе выходит торговля услугами и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Основная задача – создать на государственном уровне максимально благоприятные условия для наращивания поставок белорусских товаров на рынок Южной Кореи. Мы завершаем сегодня переговорный процесс с Южной Кореей по вступлению в ВТО. Я надеюсь, что по итогам нашей встречи с первым заместителем министра торговли мы подпишем двусторонний протокол, в соответствии с которым Корея даст зеленый свет на наше вступление в ВТО.
Товарооборот между странами сегодня составляет 200 миллионов долларов. К слову, в эти дни в Сеуле находится делегация Госкомитета по науке и технологиям Беларуси. Ожидается заключение контрактов в ІТ-сфере.