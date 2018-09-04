Новости экономики за 04.09.2018

Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль за стоимостью проживания в общежитиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на такое жилье за полгода выросли в среднем на 20 %. А в некоторых регионах скачок и вовсе до 70 %. Сейчас Федерация профсоюзов Беларуси совместно с Министерством антимонопольного регулирования и комитета государственного контроля разрабатывают варианты решения проблемного вопроса.

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ Так, могут быть внедрены единые коэффициенты на проживание в общежитиях для всех регионов.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы видим, что как предприятия, так и коммунальная сфера выбирают повышенные коэффициенты, берут по-максимуму. Конечно, в Минске нам удалось отрегулировать через коллективные договоры на многих предприятиях эту оплату. Сейчас прорабатывают вопрос с тем, чтобы стать регулятором для всей страны. На контроле у профсоюзов также цены на социально значимые товары и услуги. Специалисты уверяют, за последние несколько месяцев стоимость на продукты питания – стабильная. Вместе с тем отмечается рост цен на бобовые, пшенную крупу и птицу.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ С начала года в столице ввели в строй 38 многоквартирных домов, а это почти 350 тысяч квадратных метров жилья. Из них для нуждающихся построено 50 тысяч метров. Уложиться в установленную правительством цену квадратного метра в 718 рублей получается не везде. Нуждающиеся в жилье минчане вынуждены покупать жилье по цене в среднем 919 рублей за квадрат, что заметно больше доведенного правительством показателя. Разбежку в цене специалисты объясняют осложненностью территорий.

Потому что физический снос, освоение территорий, все это учитывается в стоимости. Соответственно себестоимость получается немного другая, чем на свободных территориях областей и регионов Беларуси.

СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ Сливочное масло белорусского производства покоряет Данию. За 7 месяцев Березовский сыродельный комбинат отгрузил продукции на миллион долларов. Первые поставки сухой молочной сыворотки на рынки Нидерландов и Польши начались еще 6 лет назад. Примечательно, что покупатели по достоинству оценили вкус качественного белорусского продукта.

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