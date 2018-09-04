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Новости экономики за 04.09.2018

04 сентября 2018 16:38
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Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль за стоимостью проживания в общежитиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на такое жилье за полгода выросли в среднем на 20 %. А в некоторых регионах скачок и вовсе до 70 %.

Сейчас Федерация профсоюзов Беларуси совместно с Министерством антимонопольного регулирования и комитета государственного контроля разрабатывают варианты решения проблемного вопроса.

Новости экономики за 04.09.2018-1

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Так, могут быть внедрены единые коэффициенты на проживание в общежитиях для всех регионов.

Новости экономики за 04.09.2018-4

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы видим, что как предприятия, так и коммунальная сфера выбирают повышенные коэффициенты, берут по-максимуму. Конечно, в Минске нам удалось отрегулировать через коллективные договоры на многих предприятиях эту оплату. Сейчас прорабатывают вопрос с тем, чтобы стать регулятором для всей страны.

На контроле у профсоюзов также цены на социально значимые товары и услуги. Специалисты уверяют, за последние несколько месяцев стоимость на продукты питания – стабильная. Вместе с тем отмечается рост цен на бобовые, пшенную крупу и птицу.

Новости экономики за 04.09.2018-7

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

С начала года в столице ввели в строй 38 многоквартирных домов, а это почти 350 тысяч квадратных метров жилья. Из них для нуждающихся построено 50 тысяч метров. Уложиться в установленную правительством цену квадратного метра в 718 рублей получается не везде. Нуждающиеся в жилье минчане вынуждены покупать жилье по цене в среднем 919 рублей за квадрат, что заметно больше доведенного правительством показателя. Разбежку в цене специалисты объясняют осложненностью территорий.

Новости экономики за 04.09.2018-10

Потому что физический снос, освоение территорий, все это учитывается в стоимости. Соответственно себестоимость получается немного другая, чем на свободных территориях областей и регионов Беларуси.

Новости экономики за 04.09.2018-13

СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ

Сливочное масло белорусского производства покоряет Данию. За 7 месяцев Березовский сыродельный комбинат отгрузил продукции на миллион долларов. Первые поставки сухой молочной сыворотки на рынки Нидерландов и Польши начались еще 6 лет назад. Примечательно, что покупатели по достоинству оценили вкус качественного белорусского продукта.

Новости экономики за 04.09.2018-16

КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурс инвестпроектов. В нем могут принять участие субъекты малого предпринимательства. Отобранные проекты получат государственную финансовую поддержку в виде займов, а также лизинга имущества. При условии, что бизнес ориентирован на создание производства товаров, экспортно-ориентированной продукции. Также могут претендовать на помощь те наниматели, которые занимаются развитием новых технологий. Размер господдержки на один проект 196 тысяч рублей. В целом в рамках конкурса распределят более полутора миллионов рублей.

Новости экономики за 04.09.2018-19

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЗАПАС

Столица заготавливает продукты на межсезонье. Формирование стабилизационных фондов завершится к середине ноября. В продуктовый запас отправят свинину, говядину, овощи и фрукты. По расчетам специалистов этого должно хватить до конца весны. Таким образом в столице должна быть обеспечена бесперебойная торговля продукцией отечественного производства.

# Экономическая рубрика # Экономика # Елена Манкевич # Фотофакт

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