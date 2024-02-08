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МАРТ: доля белорусских товаров в магазинах составляет 78%

08 февраля 2024 17:48
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Доля отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке составляет уже 78 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ: доля белорусских товаров в магазинах составляет 78%-1

Молочная, хлебная, мясная и плодоовощная продукция – практически на 100 % отечественного производства. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ценовое регулирование дало белорусским товаропроизводителям дополнительное преимущество: ориентируясь на цену, покупатель предпочтет отечественную продукцию импортной. В торговых сетях действуют ассортиментные перечни товаров, которые в обязательном порядке должны находиться на полках магазинов, чтобы покупатель мог в полном объеме приобрести белорусскую продукцию.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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