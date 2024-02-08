МАРТ: доля белорусских товаров в магазинах составляет 78%

Доля отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке составляет уже 78 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молочная, хлебная, мясная и плодоовощная продукция – практически на 100 % отечественного производства. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ценовое регулирование дало белорусским товаропроизводителям дополнительное преимущество: ориентируясь на цену, покупатель предпочтет отечественную продукцию импортной. В торговых сетях действуют ассортиментные перечни товаров, которые в обязательном порядке должны находиться на полках магазинов, чтобы покупатель мог в полном объеме приобрести белорусскую продукцию.

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