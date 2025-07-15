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Песков заявил, что Москве нужно время для анализа новых заявлений Трампа о РФ

15 июля 2025 13:33
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Песков заявил, что Москве нужно время для анализа новых заявлений Трампа о РФ-0

Кремлю нужно время, чтобы проанализировать новые заявления лидера Штатов Дональда Трампа, адресованные, в том числе, и лично президенту РФ  Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на товары России и вторичными санкциями против покупателей российской нефти, если перемирие с Украиной не будет достигнуто в течение 50 дней.

ЕС также рассматривает новый пакет ограничений против РФ. 

При этом в Москве не раз заявляли, что Россия адаптировалась к санкциям и считает политику давления Запада провальной.

Фото: pixabay

# Международная политика

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