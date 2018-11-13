Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь
Новости Беларуси. Малые и средние предприятия страны получат дополнительную финансовую помощь. Минэкономики совместно с ЕС и ПРООН подписали проект поддержки экономического развития на местном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из крупнейших проектов, когда-либо финансируемых ЕС в Беларуси. Его бюджет – 9,5 миллионов долларов. А срок реализации – 3 года. При этом на поддержку может рассчитывать бизнес из всех регионов Беларуси.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Деньги, которые предусмотрены этим проектом, в масштабах страны не очень большие. Но для тех 12 регионов, которые будут отобраны в рамках соответствующего конкурса, – на самом деле это очень значительные финансовые ресурсы.
Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Вместе мы разрабатываем стратегию по поддержке малых и средних предприятий. Но также очень важно активизировать работу в регионах, поскольку существует разрыв между большими городами и сельской местностью. Необходимо принимать меры, чтобы создавались новые рабочие места, обеспечивался экономический рост и то, что мы называем инклюзивностью.
Новый проект – лишь часть масштабной программы по развитию частной инициативы в Беларуси, финансируемой ЕС в рамках Восточного партнерства.