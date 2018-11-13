Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь

Новости Беларуси. Малые и средние предприятия страны получат дополнительную финансовую помощь. Минэкономики совместно с ЕС и ПРООН подписали проект поддержки экономического развития на местном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из крупнейших проектов, когда-либо финансируемых ЕС в Беларуси. Его бюджет – 9,5 миллионов долларов. А срок реализации – 3 года. При этом на поддержку может рассчитывать бизнес из всех регионов Беларуси.