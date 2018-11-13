Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

Новости Беларуси. 13 ноября во Дворце Независимости звучала тема белорусско-турецких отношений. Александр Лукашенко встретился с председателем Великого национального собрания Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентская делегация этой страны находится с официальным визитом в Минске. Турция – важный внешнеторговый партнер Беларуси. С начала года наторговали на 755 миллионов долларов. А по итогам 2018 и вовсе можем выйти за миллиард. Главный экспортер орехов и фундука в мире, серебряный призер по потреблению хлебобулочных изделий, крупнейший текстильный производитель, а еще мировой лидер в сфере медицины и страна с продолжительным курортным сезоном. Всё это и не только делает Турцию действительно уникальной страной. Страной, которая еще и крепко связана с Беларусью. Диалог наладили за четверть века дипотношений.

Александр Лукашенко с визитами в этой стране был четыре раза – в 1996, 1999, 2010 и 2016 годах. Тоже в 2016 году президент Турции Реджеп Эрдоган приезжал в Беларусь. Как итог – крепкая экономическая дружба. Турция занимает девятое место по объему товарооборота: с января по сентябрь наторговали на 755 миллионов долларов.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Сотрудничают и предприятия двух стран. Одна из главных точек соприкосновения – производство и экспорт текстильных изделий. Тем более модернизированному «Камволю» чем похвастаться есть.

800 работников, 300 единиц самого современного оборудования, а полная мощность – 6 миллионов погонных метров ткани в год. Также ведется работа по созданию совместных сборочных производств комбайнов, а также строительной и спецтехники.

Заинтересованы в Турции и в наших БелАЗах. С этой техникой партнеры знакомы. Впервые в Турцию был поставлен карьерный самосвал БелАЗ-540 грузоподъемностью 27 тонн в 1967 году. Уже сейчас на месторождениях бура трудится около 400 самосвалов. В Турции крупнейшие запасы этого минерала.

Хорошие перспективы для развития торговли с Турцией видит и наш Президент. Страны планомерно идут к поставленной цели – миллиарду долларов товарооборота. Этой цифры должны достигнуть уже в 2018 году. Президент Беларуси об отношениях с Турцией: «Они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше» Карьера турецкого гостя очень насыщенная. Долгое время курировал транспортную сферу, был старшим советником президента, последние два года – премьер-министр Турции. Спикер Великого национального собрания – с июля. Казалось бы, в должности совсем недавно, но рабочий график уже насыщен международными встречами. Кстати, нынешний визит ответный. В августе Турцию посещал спикер Верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. В первой половине 2019 года с визитом в Турции ждут и нашего Президента. Обсудить есть что.

Бинали Йылдырым, председатель Великого национального собрания Турецкой Республики:

Положительно развивается диалог в туризме. В прошлом году число туристов из Беларуси превысило 240 тысяч человек. Большие возможности для сотрудничества есть в области перевозки грузов. Сейчас даже появилась необходимость в увеличении числа постоянных авиарейсов. Потенциал есть в оборонной промышленности и информатике. Великое национальное собрание Турции, в отличие от белорусского парламента, однопалатное. Этому законодательному органу, без малого, сто лет! Появился еще в 1920 году в ходе греко-турецкой войны. И, кстати, несколько десятилетий структура турецкого парламента была схожа с белорусской. Была еще верхняя палата – Сенат Республики.

Сегодня те самые структурные различия помехой для дружбы не стали. В парламентах двух стран действуют двусторонние группы дружбы. Кстати, и сегодня у партнеров получился продуктивный день. В центре внимания сторон – совместные проекты в логистике, банковской сфере, культуре и образовании. По итогам переговоров подписано совместное заявление о сотрудничестве.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы договорились, что будет разработана дорожная карта по сотрудничеству между нашими парламентами. Это, безусловно, позволит нам задействовать новый творческий рост и находить серьезные проекты для решения в инвестиционной сфере. А еще наша страна приветствует турецкие инвестиции. Это уже добавят в правительстве. Среди ярких примеров – приобретение телекоммуникационной компанией Турции 80 % акций белорусского GSM-оператора, строительство гостиницы. Как бы то ни было, всё это подчеркивает взаимный интерес.

Но крепких экономических контактов уж точно не было бы, если бы не дружба двух народов. В Турции почтительно относятся к христианским святыням (а их немало в стране), уважают и нашу историю.