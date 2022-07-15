Юань включили в корзину иностранных валют. Что это значит?

Китайский юань включен в корзину иностранных валют. Новый статус денежная единица Поднебесной приобретает с 15 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано в том числе и с изменением структуры внешнеэкономических потоков.

К слову, в белорусской валютной корзине хранятся четыре иностранные валюты. Больше всего российских рублей, на втором месте американский доллар, на третьем – евро и юань в равных долях. Более того, аналитики не исключают, что через пять лет юань может серьезно потеснить денежную единицу США на мировом рынке. И в этом есть свои плюсы: зависимость от американской валюты снизится.

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