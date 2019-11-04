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Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси

04 ноября 2019 12:05
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Столинский район относится к зоне рискового земледелия. Однако слава о местных огурцах вышла за пределы Беларуси. А то, что происходит в далекой полесской деревне, окрестили даже «ольшанским феноменом».

О том, почему Ольшаны считают огуречной столицей Беларуси и как живут здесь местные жители, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси-1

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
По городским меркам здесь расстояние одной автобусной остановки. Длина этого парника как минимум 250 шагов. Говорят, в белорусской огуречной столице плантации меньше держать просто неприлично.

В семье норма – 5 детей, работают с утра до ночи. Почему Ольшаны называют самой богатой деревней Беларуси?

Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси-4

Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси-6

Попадаешь в Ольшаны – и представление о глубинке и реальная картинка как-то диссонируют. С высоты птичьего полета количество парников особенно ошеломляет.

Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси-9

Иван Гриб, бизнесмен, житель агрогородка Ольшаны Брестской области:
Я считаю, что это хорошее дело, потому что сюда и валюту везут. Тут поменяют и закупят огурцы. И нормально тут все раскрутилось.

Когда я начинал эту деятельность (я из первых), было все по-другому. А сейчас работай сколько хочешь. И это разумная политика.

Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси-12

Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси-14

Впрочем, огурцами здесь занимаются все. Особняки, дорогие автомобили – лишь видимый лоск благополучия, на обратной стороне медали – мозоли на руках ольшанцев.

Стартует огуречная эпопея в ноябре, а точнее, когда срывается в теплице последний урожай уходящего года. Вот такой трудовой конвейер.

Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси-17

Я никогда не хотела уезжать из нашей деревни в город или столицу – чисто отдохнуть на пару дней, в парк съездить.

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Экономика # Анастасия Дехтяр # Иван Гриб # Фотофакт

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