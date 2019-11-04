Маленькие плантации здесь держать неприлично. Как ведут бизнес в Ольшанах – огуречной столице Беларуси

О том, почему Ольшаны считают огуречной столицей Беларуси и как живут здесь местные жители, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Столинский район относится к зоне рискового земледелия. Однако слава о местных огурцах вышла за пределы Беларуси. А то, что происходит в далекой полесской деревне, окрестили даже «ольшанским феноменом».

Анастасия Дехтяр, корреспондент: По городским меркам здесь расстояние одной автобусной остановки. Длина этого парника как минимум 250 шагов. Говорят, в белорусской огуречной столице плантации меньше держать просто неприлично.

Попадаешь в Ольшаны – и представление о глубинке и реальная картинка как-то диссонируют. С высоты птичьего полета количество парников особенно ошеломляет.

Иван Гриб, бизнесмен, житель агрогородка Ольшаны Брестской области:

Я считаю, что это хорошее дело, потому что сюда и валюту везут. Тут поменяют и закупят огурцы. И нормально тут все раскрутилось.

Когда я начинал эту деятельность (я из первых), было все по-другому. А сейчас работай сколько хочешь. И это разумная политика.