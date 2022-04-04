Маковец о белорусском экспорте: не будет стоять проблемы с реализацией продукции, как это было в 1990-е
Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте с глобального опустимся до того, как это на самом деле работает. Для вас, вашего предприятия восточный рынок был чем-то очень сложным, пробиться туда, либо вы понимали, что без этого вам все равно придется каким-то образом искать новые рынки. Пусть на юге. Европа все равно не всегда принимает этот продукт.
Андрей Маковец, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Мостовдрев»:
Ну, я что могу сказать как представитель отрасли деревообработки, в нашей отрасли легко никогда не было. Нас постоянно… мы как-то так переваливались из кризиса к стабильности, опять кризис и так далее. То у нас модернизация глобальная произошла…
Кирилл Казаков:
За что Президента неоднократно критиковали, а оказалось, что…
Андрей Маковец:
За что всех критиковали! И вот мы с коллегой еще до начала эфира здесь немножко пытались сравнить ситуацию 1990-х годов, развал Союза, и теперь – это абсолютно несравнимые вещи, потому что на тот момент, работаем давно мы на предприятиях, мы были слабы технически и технологически, мы не могли конкурировать на мировых рынках. Поэтому был такой глобальный спад. И что греха таить, заводы просто стояли. Сегодня, особенно после этой глобальной модернизации, которую критиковали все, наверное, кому не лень, в свое время. Надо понимать, что наши предприятия после этой модернизации деревообрабатывающей вышли абсолютно конкурентоспособными на мировые рынки.
Алена Сырова, СТВ:
Но вот особенности работы на восточном направлении?
Андрей Маковец:
Надо понимать, что наши предприятия после модернизации деревообрабатывающие вышли абсолютно конкурентоспособными на мировом рынке.
Алена Сырова:
Но вот особенности работы на восточном направлении?
Андрей Маковец:
Когда в 2015 году был завершен основной этап модернизации, и мы вышли с красивыми современными предприятиями, даже тогда (еще не было санкций) нас никто не ждал на западных рынках от слова совсем. И начинали в 2015 году наше предприятие и наши коллеги с тем же азиатским рынком, ближневосточным рынком.
Кирилл Казаков:
То есть для вас это не дополнение, это основное направление было.
Андрей Маковец:
Половину продукции своей поставляли в тот же Иран, в ту же Турцию. То есть у нас поставки до Камбоджи доходили. То есть сегодня я хочу указать на то, что наша отрасль конкурентоспособна на мировом рынке. И сегодня не будет стоять проблемы с реализацией продукции, как это было в 1990-е года. Будет стоять проблема маржинальности. То есть надо понимать, что Беларусь находится у нас все-таки ближе к Западу. И вот это логистическое плечо позволяло нам с более высокой добавленной стоимостью торговать с Западом. Но вместе с тем даже у нашего предприятия структура продаж порядка 30 % было направление восточное, скажем так. И мы периодически просто меняли вектор реализации своей продукции в зависимости от доходности того или иного направления. Поэтому…
Кирилл Казаков:
Скажем так, вы сейчас перестаивали какие-то логистические цепочки, о чем все говорят?
Андрей Маковец:
Нам не сильно что-то надо было перестраивать, у нас остались партнеры даже те, с которыми мы уже работали. Просто мы сегодня с ними более тесно актуализируем эти направления. Потому что, понимаете, сбыт огромного объема продукции не может быть поворотом рубильника перенаправлен. Под это подстраивается логистика, какие-то центры строятся дополнительно. То есть сегодня идут в активной фазе переговоры для переориентации уже основного объема продукции на рынки Азии, Ближнего Востока, я бы сказал. Параллельно с тем, то, что вы упомянули, что Президент как бы это предвидел, и он это, наверное, предчувствовал – на нашем примере, наше предприятие. Еще в начале февраля мы начали активно прорабатывать рынок Китая, потому что в Китай у нас поставок практически не было, честно скажу. И мы даже до вот этой спецоперации, вот этих всех санкций очень оперативно, в экстренном порядке просто организовали производства и загрузки, и поставки целого контейнерного поезда на Китай.
Алена Сырова:
А вот насколько было просто договориться с китайскими партнерами?
Кирилл Казаков:
Проще ли, чем с европейскими?
Андрей Маковец:
Мы с китайцами знакомы с 2008 года еще, ездили туда неоднократно в командировку, поэтому эти все партнеры не очень новые, они старые. Но надо понимать отличие европейского рынка от азиатского. Если на европейском рынке все довольно жестко, прагматично: да – нет – до свидания. Вот вам дубина санкционная, ничего знать не хотим. То азиатский рынок несколько иной, и все-таки там они более осторожны. Они дольше пытаются… То есть мы должны как-то вместе поработать, они должны присмотреться, притереться. И только тогда на доверии перед вами открывается этот рынок. Поэтому на китайский рынок зайти дольше.
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