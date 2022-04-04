Маковец о белорусском экспорте: не будет стоять проблемы с реализацией продукции, как это было в 1990-е

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте с глобального опустимся до того, как это на самом деле работает. Для вас, вашего предприятия восточный рынок был чем-то очень сложным, пробиться туда, либо вы понимали, что без этого вам все равно придется каким-то образом искать новые рынки. Пусть на юге. Европа все равно не всегда принимает этот продукт.

Андрей Маковец, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Мостовдрев»:

Ну, я что могу сказать как представитель отрасли деревообработки, в нашей отрасли легко никогда не было. Нас постоянно… мы как-то так переваливались из кризиса к стабильности, опять кризис и так далее. То у нас модернизация глобальная произошла… Кирилл Казаков:

За что Президента неоднократно критиковали, а оказалось, что… Андрей Маковец:

За что всех критиковали! И вот мы с коллегой еще до начала эфира здесь немножко пытались сравнить ситуацию 1990-х годов, развал Союза, и теперь – это абсолютно несравнимые вещи, потому что на тот момент, работаем давно мы на предприятиях, мы были слабы технически и технологически, мы не могли конкурировать на мировых рынках. Поэтому был такой глобальный спад. И что греха таить, заводы просто стояли. Сегодня, особенно после этой глобальной модернизации, которую критиковали все, наверное, кому не лень, в свое время. Надо понимать, что наши предприятия после этой модернизации деревообрабатывающей вышли абсолютно конкурентоспособными на мировые рынки. Алена Сырова, СТВ:

Но вот особенности работы на восточном направлении? Андрей Маковец:

Надо понимать, что наши предприятия после модернизации деревообрабатывающие вышли абсолютно конкурентоспособными на мировом рынке.

Алена Сырова:

Но вот особенности работы на восточном направлении? Андрей Маковец:

Когда в 2015 году был завершен основной этап модернизации, и мы вышли с красивыми современными предприятиями, даже тогда (еще не было санкций) нас никто не ждал на западных рынках от слова совсем. И начинали в 2015 году наше предприятие и наши коллеги с тем же азиатским рынком, ближневосточным рынком. Кирилл Казаков:

То есть для вас это не дополнение, это основное направление было. Андрей Маковец:

Половину продукции своей поставляли в тот же Иран, в ту же Турцию. То есть у нас поставки до Камбоджи доходили. То есть сегодня я хочу указать на то, что наша отрасль конкурентоспособна на мировом рынке. И сегодня не будет стоять проблемы с реализацией продукции, как это было в 1990-е года. Будет стоять проблема маржинальности. То есть надо понимать, что Беларусь находится у нас все-таки ближе к Западу. И вот это логистическое плечо позволяло нам с более высокой добавленной стоимостью торговать с Западом. Но вместе с тем даже у нашего предприятия структура продаж порядка 30 % было направление восточное, скажем так. И мы периодически просто меняли вектор реализации своей продукции в зависимости от доходности того или иного направления. Поэтому… Кирилл Казаков:

Скажем так, вы сейчас перестаивали какие-то логистические цепочки, о чем все говорят?