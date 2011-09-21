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В 2011 году Гродненская область планирует выйти на первое место в Беларуси по производству молока

21 сентября 2011 10:59
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Все предпосылки для этого уже есть. В каждом районе намерены отдавать под фермерские хозяйства лучшие мелиорированные земли.

В планах – только до конца года освоить 15 тысяч гектаров. Масштабная работа ведется и по передаче пустующих сельских зданий малому бизнесу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:
Тысячи квадратных метров площадей. Мы рассмотрели до домиков в каждом населенном пункте. Они нам представляют: вот этот домик мы хотим продать для развития производства. И мы 90 с лишим процентов уже дали добро для продажи на аукционах в районах. Для того, чтобы люби использовали эти помещения для развития бизнеса.

# Экономика # Белоруссия

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