В 2011 году Гродненская область планирует выйти на первое место в Беларуси по производству молока

Все предпосылки для этого уже есть. В каждом районе намерены отдавать под фермерские хозяйства лучшие мелиорированные земли.

В планах – только до конца года освоить 15 тысяч гектаров. Масштабная работа ведется и по передаче пустующих сельских зданий малому бизнесу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Тысячи квадратных метров площадей. Мы рассмотрели до домиков в каждом населенном пункте. Они нам представляют: вот этот домик мы хотим продать для развития производства. И мы 90 с лишим процентов уже дали добро для продажи на аукционах в районах. Для того, чтобы люби использовали эти помещения для развития бизнеса.