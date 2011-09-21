Лукашенко: Никто вваливать в экономику и сельское хозяйство, как прежде, бешеных денег не будет

Президент проводит масштабное совещание по наиболее актуальным проблемам сельскохозяйственной отрасли. К разговору приглашено более 50 специалистов, в том числе и руководители различных сельхозорганизаций, которые неоднократно посещал Александр Лукашенко во время рабочих поездок по регионам.

Начиная совещание, президент обратил внимание на важные экономические вопросы. В частности, укрепление белорусского рубля.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эти неурядицы, которые у нас были с валютой, на валютном рынке, и как следствие они возникли на потребительском рынке, ничем иным нельзя было объяснить, как паникой отдельных групп нашего населения. О причинах валютных «потрясений» мы также уже говорили. Нет необходимости это напоминать. Но я вас тогда предупреждал, что это все это очень даже временно. Поэтому не надо думать, что на этом жизнь остановится. И мы должны сделать все, чтобы жизнь на этом не остановилась.

Что мы видим спустя буквально одну неделю после того, как вы захотели абсолютно рыночного курса, рыночных отношений и так далее? Если вам правду сказать, то сегодня Мясниковичу Михаилу Владимировичу и Надежде Ермаковой надо работать так, чтобы этот доллар не обвалился ниже пяти установленных тысяч.

Народ предлагает валюту. И не только люди несут ее обменивать. Правда, люди – молодцы. Они сразу сориентировались, что курс высокий и надо быстрее обменять на белорусские рубли. Предприятия где-то запоздали, но тоже каждый день мы видим прирост валюты от предприятий. Я думаю, и сегодня такая тенденция. Притом в разы.

Это говорит о том, что нельзя останавливать жизнь. Она должна идти. Но эта ситуация должна была нас повернуть в нужную сторону, подкорректировать. Главный смысл корректировки в том, что шальных денег больше не будет. Никто вваливать в экономику и сельское хозяйство, как прежде, бешеных денег не будет. Я вам сразу хочу сказать, начиная совещание: если кто-то сюда пришел для того, чтобы что-то попросить, пожалуйста, бюджет у нас в стране прозрачный. Если есть в бюджете, давайте пересмотрим, поделим, переделим, как угодно, но незаработанных денег никто не даст. В банках кредиты, пожалуйста, берите, если устраивает. Предлагайте банкам гарантии, идите и берите кредиты по договоренности. Раз уже рыночно, значит, рыночно.

Но первые шаги, когда мы начали стабилизировать валютный рынок, говорят о том, о чем я вас предупреждал. Еще раз подчеркиваю: жизнь нельзя остановить. Надо строить, создавать молочно-товарные комплексы, возделывать нормальную продукцию сельхозпроизводства. Мы сегодня посмотрели на нее и на наш второй хлеб, как раньше говорили, картофель, мы говорили о том, как это выращенное хранить. В противном случае, зачем возделывать и растить, если мы не можем сохранить.

Я опять подвожу черту и еще раз повторяю: все, что мы запланировали, кровь из носа – должны сделать. Но сделать за меньшие деньги, потому что таких денег не будет. И на это никто не может рассчитывать. И как только мы завели разговор о том, что мы должны это сделать за деньги, которые мы можем заработать, сразу пошли предложения. И министр сельского хозяйства сказал, что и такие площади не нужны, да и столько бетона не надо. Можно где-то выгульные дворы подсократить, может, они где-то и не нужны. То и это сократить. И правильно. Но, сокращаясь, главное – нельзя упрощаться. И помнить, что скупой платит дважды. Это тоже нельзя забывать. Должен быть хозяйский подход. Надо сделать все то, только за цену в два раза меньше.

Премьер-министр получил поручение: все, что у нас есть, честно и прозрачно показать и отдать. Вместе с губернаторами и мэром Минска сесть и разделить. Берите – делайте. Больше не будет. Но объем надо выдержать.

Поэтому, видя, как развивается ситуация в экономике и финансах у нас в стране, я решил пригласить вас, чтобы еще раз вместе, проанализировав эту ситуацию, определиться, как и какими темпами мы будем двигаться в этом году, в следующем. И в том, что сельскохозяйственное производство может быть прибыльным, рентабельным при создании эффективного производства, мы убедились. Более того, сельское хозяйство вносит весомый вклад, как раньше говорили, в решение главной задачи – получения валюты в страну.

В этом году около 4 млрд долларов сельхозпродукции мы продадим. Это наш огромный ресурс. Восполняемый, возобновляемый. Это не нефть и газ: выкачал – и нет. И чем больше и лучше мы будем работать, тем еще больше будет прирост.

Мы это все умеем делать. Была поставлена задача осуществить прорыв в заготовке сенажа. Сегодня уже пленку сделали, которую не могли сделать. На испытание отправили. Может, с первого раза не получится, а, может, и получиться. Со второго захода, но к новому урожаю мы сенаж должны упаковать в рулоны и завернуть в эту пленку. Это же революция.

На краю поля положили эти рулоны. У кого есть возможность, свезут в одно место. Не надо эти затратные сенажные траншеи. Это облегчает труд крестьянина. И главное – качество кормов увеличивается. И так по всем направлениям. Мы это нащупали, апробировали и этим путем надо идти.

Нельзя остановиться. Остановимся – оставим еще большие долгострои и недострои, чем это было после советского периода развития нашего государства.

Я не хочу говорить о том, что мы обеспечили продовольственную безопасность в нашей стране. Хотя это наиважнейший вопрос. Я иногда думаю: пятая наша колонна пытается раскачать государство. Никогда ничего не получится, если у тебя гражданин накормлен и одет. Никакой раскачки не будет. Тем более белорусы неглупые люди, они помнят, что было в советские времена, видели, что было 10 лет назад, и видят, что есть сейчас. Да, мы не все сделали. Хотелось бы видеть то государство, которое все сделало. Но мы знаем, как делать, и сказали, в какие сроки это сделаем. И это железно надо сделать.

Говоря об аграрном секторе, президент особое внимание уделил продовольственной безопасности государства и эффективности сельского хозяйства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».