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Белвнешэкономбанк снял ограничения при проведении валютно-обменных операций по рублевым карточкам

21 сентября 2011 11:07
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ОАО «Белвнешэкономбанк» снял ограничения при проведении валютно-обменных операций с использованием эмитированных к счетам в белорусских рублях пластиковых карточек банка в стране и за рубежом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь банка Людмила Сац.

Соответствующие изменения внесены в набор операций, услуг и функций, осуществляемых с использованием банковской пластиковой карточки ОАО «Белвнешэкономбанк».

В частности, по международным рублевым карточкам банка стали доступны операции по оплате товаров и услуг за рубежом, снятию наличных денежных средств за рубежом, снятию наличной валюты в банкоматах и кассах Белвнешэкономбанка и других банков Беларуси, а также операции по пополнению депозитов в иностранной валюте, открытых в Белвнешэкономбанке.

По национальным рублевым карточкам возобновлена возможность пополнения валютных депозитов в Белвнешэкономбанке и снятия наличной валюты в банкоматах и кассах Белвнешэкономбанка и банков СБС.

По карточкам, эмитированным в иностранной валюте, ограничения банком не вводились.

# Экономика # общество # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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