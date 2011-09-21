Белвнешэкономбанк снял ограничения при проведении валютно-обменных операций по рублевым карточкам

Соответствующие изменения внесены в набор операций, услуг и функций, осуществляемых с использованием банковской пластиковой карточки ОАО «Белвнешэкономбанк».
В частности, по международным рублевым карточкам банка стали доступны операции по оплате товаров и услуг за рубежом, снятию наличных денежных средств за рубежом, снятию наличной валюты в банкоматах и кассах Белвнешэкономбанка и других банков Беларуси, а также операции по пополнению депозитов в иностранной валюте, открытых в Белвнешэкономбанке.
По национальным рублевым карточкам возобновлена возможность пополнения валютных депозитов в Белвнешэкономбанке и снятия наличной валюты в банкоматах и кассах Белвнешэкономбанка и банков СБС.
По карточкам, эмитированным в иностранной валюте, ограничения банком не вводились.