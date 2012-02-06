Лукашенко: У нас есть возможность заработать нормальные деньги, чтобы люди почувствовали улучшение жизни

О финансовой безопасности шла речь на рабочей встрече Президента с председателем правления Национального банка Надеждой Ермаковой.

Затронуты сразу четыре темы – кредитование экономики, удешевление кредитов, стабильность курса рубля, а также недопустимость печати новых денег. Президент также дал ряд четких поручений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что неплохо Вы работаете пока с банкирами и Правительством в плане выполнения тех программ, которые мы намечали для того, чтобы стабилизировать обстановку. Абсолютно правильно Вы сказали о том, что при нормальном функционировании экономики, если нормально будут работать трудовые коллективы, мы в течение года-полутора не просто вернемся на те позиции по денежному довольствию, заработной плате людей, но мы можем их и превзойти. Но, это тоже правильно, ни в коем случае мы не должны печатать деньги. Это абсолютно исключено. У нас есть возможность заработать нормальные деньги для того, чтобы люди почувствовали улучшение жизни. Это уже происходит, и, я думаю, что если мы нормально выйдем из этой непростой зимы, я имею в виду, чтобы не пришлось пересевать посевы из-за мороза, то мы найдем эти деньги и дополнительно на это тратить не будем. Поэтому ситуация более-менее нормальная.

Мы в это время, насколько я информирован, не тратились. Золотовалютные резервы у нас наоборот приросли. У нас есть возможность их увеличить.

Другой вопрос сегодня встает, чтобы нам лишние деньги не держать в резервах. Они должны работать в экономике. Но, тем не менее, сколько надо, столько должно быть для того, чтобы у нас катаклизмов в перспективе не было.

Очень дорогие кредитные ресурсы. Экономика, естественно, терпеть такую ситуацию с кредитами долго не может. Это Вы понимаете как человек, который каждый день считает деньги. Поэтому ставка рефинансирования Национального банка потихоньку должна снижаться.