Сделано в Беларуси: как уменьшить импорт в белорусских товарах

Где только за последний год не обсуждали эту проблему – «импортозамещение» – на производствах, в кабинетах, даже во Дворце Республики.

Вместе с Михаилом Кадыровым на эту тему говорим в фитотронном комплексе. Тепло и наглядно. Сам он в теме десяток лет. Ученый объясняет, зачем и как можно и нужно решать насущную проблему: дефицит белка в кормах крупного рогатого скота. Сегодня с коровы получают столько молока, что дальше прогресс без белкового питания невозможен. Для этого под Минском выводят сорта гороха, сои, рапса и подсолнечника.

Михаил Кадыров, первый заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

В 2010 году закупили белковых наполнителей для концентрированных кормов на 500 миллионов долларов. Теперь ставится задача полностью закрыть потребность внутри страны. И это надо решить к 2015 году. Это можно решить. И это будет экономически разумно и агрономически целесообразно.

Еще 10 лет десять назад идеи Кадырова выращивать свой, качественный пивоваренный ячмень ставили под сомнение. Сегодня все потребности в этой культуре Беларусь закрывает своими силами. Экономия ежегодно – 25 миллионов долларов для государства. И для потребителя. На импортном сырье бутылка отечественного пива стоила бы сегодня на процентов 20 дороже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Кадыров, первый заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Кроме пивоваренного ячменя можно еще назвать зерно пшеницы для хлебопечения. Если еще в 2007 году мы завозили 262 тысячи тонн этого зерна, то в 2010 году завезли только пять тысяч тонн. И на этом сэкономили 56 млн долларов.

О своем сырье шла речь, когда пять лет назад решили обновить макаронную фабрику в Борисове. Руководствовались разумным принципом – «раз это можно сделать самим – это нужно делать». Так производство рожков, перьев, ракушек, спагетти выросло больше, чем в три раза. После установки двух новых линий – швейцарской и итальянской – лучше стало качество. И вот производитель занимает почти половину макаронного рынка Беларуси.

Минькова Людмила, заместитель директора филиала по производству:

И больше бы покупали, спрос возрастает. Это говорит о том, что продукт нашел своего покупатели, он доступен и по цене, и по качеству.

Выдерживать конкуренцию с такими марками нелегко. Но, найдя и свою нишу, не время сидеть сложа руки. Если элементарный маркетинг худо-бедно сегодня уже освоили, то вот об активном продвижении в белорусских торговых сетях говорить не приходится. Впору ли про экспорт заикаться.

Инна Куделко, товаровед:

Самая большая ошибка: белорусские производители считают, что их главная задача – произвести, но нужно грамотно внедрить и продать на рынке.

Активное участие проявляют, конечно, коммерческие фирмы, импортные производители. Те, кто хотят войти на рынок.

Производители – не только продуктов – в какой-то степени переложили эти заботы на плечи оптовых баз. Иногда товароведы даже не в курсе, что там появился новый товар. Импортеры проворнее. Мало того, что придут и расскажут, буклеты принесут. Еженедельно в магазин наведывается мерчандайзер – тот, кто отвечает за выкладку товара и обновление ассортимента.

Справедливости ради – последний год встряхнул и производителей, и продавцов. Доля продаж – три четверти всех товаров – приходится на отечественные марки. Минторг предложил промышленникам освоить новые товары. В списке – более 300 позиций.

Марина Липницкая, заместитель начальника управления потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Покупатель увидит на прилавках магазинов такие товары, которые у нас в стране ранее не вырабатывались. Это принципиально новые товары: холодильники с системой без образования «шубы», стиральные машины с увеличенной загрузкой до 7 кг и оборотом 1400 барабана при отжиме, электрочайники в корпусе из нержавеющей стали, пылесосы с аквафильтром, детские подгузники.

Возможно, в нашем перечне указаны объемы на первый взгляд незначительные, но, тем не менее, мы предполагаем, что эти товары должны производиться с учетом поставки на экспорт.

Стоит ли овчинка выделки? Зачастую в белорусском так много импортного, что даже экспорт продукции порой не перекрывает закупки комплектующих. Попытку уйти от проблемы сделали на Брестском заводе газового оборудования. Разработали ключевую деталь – кран, который регулирует и перекрывает подачу газа в плите. Раньше такие закупали в Испании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Котыло, заместитель главного инженера:

На качество будет влиять, потому что в данном случае мы считаем, что данный кран более качественный. Вместе с тем, экономим те же валютные средства, каждый год уменьшаем вложение валюты в данные краны. Например, в прошлом году ориентировочно мы выпустили данную продукцию на 3 млн долларов.

На очереди – горелка белорусского производства. Ее сделают совместно с Ноговогрудским заводом. Когда меньше импортного в товаре, больше прибыль. Здесь выпускают миллион плит в год.

Алла Шелюто, заместитель генерального директора по маркетингу:

Мы продаем все, что производим, по всем группам изделий.