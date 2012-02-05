Белорусские агрохолдинги – мировая тенденция или требование времени

О будущем агропромышленного комплекса говорили на неделе в Правительстве. Самое перспективное, продуктивное направление – создание крупных продуктовых компаний. Тема не нова: о необходимости создания холдингов неоднократно говорил и глава государства.

Сегодня в стране работает 46 холдингов, которые прекрасно показали свою эффективность. Во-первых, производительность – 18% всей сельхозпродукции по всей стране. Во-вторых, продуктивность – каждый гектар их земли работает в три раза эффективнее, чем в обычном объединении. Плюс прибыль от стратегии полного цикла. То есть вырастил – переработал – продал. Никаких посредников. Полученные деньги – снова в развитие. Поэтому необходимость создания таких холдингов сегодня, скорее, аксиома, то есть не требующая доказательств.

На улице почти минус 30, а здесь – настоящая благодать: запах лета и 22 градуса по Цельсию.

Татьяна Жигальская, овощевод агрокомбината:

Помидоры – растения теплолюбивые.

Овощевод Татьяна Жигальская обходит свои владения.

Татьяна Жигальская, овощевод агрокомбината:

Интересно с ними работать. Если их любишь, то и они любят. Они вырастают очень большие.

Эти теплицы на окраине деревни Богатырево под Минском появились недавно. Это уже современные технологии. Для растений – специальные и свет, и подача питания, и даже шмели.

Здесь создана для этого лаборатория по разведению. Раньше эти мохнатые насекомые приезжали к нам из-за границы. Так что это – своеобразное импортозамещение. Экономия в год – 25 тысяч долларов. Шмелей здесь растят для опыления своих томатов, но хватает и на продажу в другие хозяйства.

Уже к марту, возможно, и к празднику, здесь соберут урожай. Первый вопрос, которым задается журналист, – в такие-то морозы это, видимо, удовольствие дорогое. Но все сполна окупается, уверяет начальник производства. Секрет и в технологии, и в собственной мини-электростанции.

Вера Трынтова, начальник производства овощей агрокомбината:

Установка, которая вырабатывает тепло, электроэнергию, которой мы подсвечиваем свои растения, и подкармливаем растения углекислым газом. 2 мегаватта мы используем сами, а один продаем в районные сети.

Срабатывает принцип – от поля, в данном случае теплицы, до прилавка. Есть фирменная торговая сеть. Прибыль снова вкладывается в развитие. Отсюда и новые технологии, и возможность, не прося денег у государства, самим строить, например, первый в хозяйстве розарий.

Виктор Ковхуто, заместитель генерального директора по торговле агрокомбината:

И в тепличном хозяйстве срабатывает эта цепочка, и также по открытому грунту. То есть мы сами вырастили продукцию (морковку, капусту), производим салаты. Выручку, полученную от реализации этой продукции, и прибыль мы вкладываем в дальнейшее развитие, производство.

Сложно представить, что когда-то это был обычный советский совхоз с парочкой теплиц. Агрокомбинат недавно отметил полувековой юбилей. Но сегодня это уже мощный большой организм. И это уже не только огурцы-помидоры из теплицы, но и зерно, молоко, плодоводство, в открытом грунте выращивают морковь и капусту, клубнику, попробовали и арбузы.

Дмитрий Логвинович, заместитель генерального директора по производству агрокомбината:

Грубо говоря, город наступал нам на пятки. Чтобы развиваться, нам нужно было присоединять дополнительные земли.

Тепличное хозяйство не круглогодичное. Зимой мы живем за счет производства молока и реализации овощей открытого грунта.

Над животными – пар. Вся ферма, как в тумане. Верный признак лютых морозов на улице.

Эту ферму подымали, фактически, с нуля. Она принадлежала убыточному колхозу. Сегодня здесь и доят в два раза больше, чем раньше. Семь лет назад здесь и проехать можно было разве что на вездеходе. Что говорить о животных.

Поглаживая своих любимчиков, бригадир Анна Бичко вспоминает былое. Правда, без ностальгии – скорее, с сожалением.

Анна Бичко, бригадир животноводческой фермы:

Совхоз Фрунзе был несравним с нынешним. Для работников были совсем другие условия. И гардеробы, и душевые. Все это сделали, ничего у нас не было.

Агрокомбинату достались шесть таких ферм, где менять нужно было все – от пола до самих животных. Вначале о прибыли и не говорили. Но модернизация и селекция – помощники верные. Ферм в агрокомбинате сегодня 10, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лесюков, заместитель генерального директора по животноводству агрокомбината:

Полностью замкнутого цикла доения. Молоко от коровы и до сдачи на молокозавод не контактирует с внешней средой.

Вслед за «молочкой» в агрокомбинате решили заняться и мясом. Строят, опять же, на свои деньги и своими рабочими свинокомплекс. Реконструируют и еще одну молочно-товарную ферму, где на смену дояркам придет робототехника.

Дмитрий Логвинович, заместитель генерального директора по производству агрокомбината:

С установкой трех доильных роботов. Это будет ферма будущего, ферма XXI века.

Корм для животных, опять же, свой. Его выращивают в хозяйствах агрокомбината, развивая тем самым сырьевую базу. В реконструкцию ферм вкладывают деньги от рентабельных продаж овощей.

А вот это еще одно преимущество – собственное овощехранилище, по всей технологии. Морковь, к примеру, любит почти ноль градусов.

Виктор Делец, начальник цеха хранения овощей агрокомбината:

Большое преимущество, тем более что мы отпуск продукции из этого цеха начинаем в марте-апреле, когда, соответственно, цена подрастает.

Таких крупных сельхозорганизаций, больше похожих на агрохолдинги, в нашей стране уже 46: мелкие предприятия присоединились к крупным и производят 18% всей сельхозпродукции по стране. При этом подсчитано, что каждый гектар их земли работает в три раза эффективнее, чем в обычном объединении.

Речь опять же о стратегии полного цикла: вырастил – переработал – продал. Никаких посредников. Прибыль – снова в развитие. Так сделали и на этом комбинате хлебопродуктов – крупнейшем в Беларуси.

Александр Микалуцкий, генеральный директор комбината хлебопродуктов:

Трудности будут у всех, может быть. Но нас они коснуться меньше, потому что мы сегодня работаем как единое целое.

Кстати, именно на примере Гомельской области еще восемь лет назад о необходимости создания крупных холдингов заявлял президент Александр Лукашенко.

К разговору на самом высоком уровне вернулись в 2011-ом, когда зашла речь уже о Белорусской молочной компании. Это мировая тенденция – таким производителям легче выживать в условиях мирового рынка и зарабатывать. Имея при этом глубокую переработку и на выходе – продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Точно так надо развивать и другие компании. Пусть их будет 5-6, но мощнейшие. Когда они начнут нормально работать, вместе будут за столом сидеть, будем знать, что у них свой бизнес, мы их выведем на свободную конкуренцию.

Минсельхозпрод подготовил предложения по Объединенной молочной компании. Речь идет о слиянии не только заводов, но и логистики, товаропроводящих сетей, и даже брендов. Такое объединение сможет перерабатывать 1 миллион тонн молока и привлечь крупных партнеров.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы главе государства два варианта по созданию такой компании направили. Когда в таком объединении перерабатывается миллион тонн молока, данное объединение становится интересным для любого торгового магната. Если в такое объединение входят пять–семь молочных комбинатов, то управляющая компания определяет, что на каком комбинате будет производиться.

Объединение в одном мощном комплексе производства, переработки и реализации – большой плюс. По отдельности прибыль от продажи продуктов питания распределяется примерно так: 10-15% – у производителя, около 40% – у переработчика, все остальное остается в торговле. Создание интегрированных структур позволяет больше зарабатывать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Но переход от крупных предприятий к настоящим продуктовым компаниям непростой. Об этом говорили на неделе в Правительстве Беларуси. 46 агрохолдингов – пока это не тот уровень, который хотелось бы, отметили в Совете Министров.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это действительно объективная необходимость, потому что только крупные интегрированные компании сегодня способны работать на мировых рынках. Это касается не только аграрного сектора, это тенденции, тенденции мировые. Здесь и вопросы экономической устойчивости, инновационности, развития этих компаний.

Губернаторам всех регионов эту работу поручено активизировать. Ведомственный подход, по мнению экспертов, это главное, что мешает сегодня объединению мелких предприятий в крупные компании.