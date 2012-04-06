Лукашенко посетил парфюмерно-косметическую фабрику «Сонца» – один из крупнейших инвестпроектов Беларуси

Новости Беларуси. 6 апреля Александр Лукашенко посетил парфюмерно-косметическую фабрику «Сонца». Это один из крупнейших инвестпроектов Беларуси. В развитие предприятия было вложено более 30 млн долларов. Продукция фабрики быстро заняла свою нишу на белорусском рынке.

Неслучайно по итогам прошлого года Осиповичский район признан лучшим местом для развития бизнеса и предпринимательства. Сам райцентр называют «центром притяжения инвестиций». Здесь открываются новые предприятия, они приносят прибыль, укрепляется экономика региона. Продукцию из небольшого города Беларуси теперь знают далеко за пределами страны.

К примеру, этот завод. На работу сегодня сюда приезжают со всей округи. Привлекают условия труда и зарплата.

Дмитрий Семенов, мастер парфюмерно-косметической фабрики «Сонца»:

Многие возвращаются в Осиповичи, потому что здесь реально найти работу, причем очень быстро.

Сложно представить, что на месте этого завода еще год назад был долгострой. Здание было передано группе белорусских и иностранных инвесторов для реализации нового проекта. Инвестиции – 30 миллионов долларов. Теперь это парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца». Именно здесь производят стиральной порошок «Мара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За полгода инвесторы не только уверено вышли на отечественный рынок, но уже покоряют зарубежные: Россия, Казахстан, Украина, Прибалтика. В чем секрет? Об этом рассказали президенту.

Бизнесмен Сергей Левин не скрывает: это его третий завод в Беларуси. Предприниматель успешно развил пивоваренную отрасль, соки. Теперь вот –стиральные порошки. Неслучайно в страну ежегодно импортируется более 60 тысяч тонн моющих и чистящих средств. А ведь можем производить сами.

Сергей Левин, председатель наблюдательного совета парфюмерно-косметической фабрики «Сонца»:

Вот 2011 год: мы уже смогли получить 33%, я имею в виду белорусских производителей. В начале этого года мы уже почти достигли 50%. Мы планируем, что по итогам 2012 года сделаем где-то 60% рынка, вместе с нашими коллегами, которые работают в этом сегменте.

Глобальное импортозамещение. Стиральный порошок, жидкое мыло, дальше больше: гели, шампуни. Но и это не предел.

Бизнесмен поделился новыми идеями государственно-частного партнерства. В Минском районе планирует построить молочный, селекционный и ветеринарный комплекс. К проекту главное требование – эффективность.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давайте бизнес-план, конкретные предложения. Будем смотреть как действовать. Но только чтобы не получилось как с россиянами.

Сергей Левин, председатель наблюдательного совета парфюмерно-косметической фабрики «Сонца»:

Мы принципиально по-другому идем. Сначала хотим молоко для себя произвести, заложить основы земледелия.

Производство и проделанная работа впечатляют. Но хотелось бы, чтобы такой опыт передавался и использовался в новых проектах.

Александр Лукашенко:

Плохо, что от тебя не отпачковываются люди и не создают новые производства, научившись у тебя.

Мы знаем, как ты делаешь, мы знаем, что ты нормально работаешь. Все, ты пошел, тебя нечего ни контролировать, ни смотреть. А вот от тебя оторвать таких людей, 2-3 человека, – это 2-3 новых производства.

Много сегодня говорили и о бизнес-климате в стране. Совершенствование законодательной базы плюс предприимчивость. Этот дуэт уже подтвердил свою эффективность. Предприятие работает, дает прибыль, хорошая заработная плата, экспорт.

Сергей Левин, председатель наблюдательного совета парфюмерно-косметической фабрики «Сонца»:

Мы считаем, что у нас очень низкий уровень коррупции, вероятно, лучшая налоговая система, инфраструктура, образование, географическое положение.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы развивалось. Если вы берете на себя ответственность увеличить и выручку, и прибыль, и налоги увеличатся. Показали, что людям вы даете хорошую зарплату. Что мне еще надо? Надо, чтобы вы инвестировали и инвестировали.

Бизнес-климат способствуют работе предприимчивых людей и не только таких как Левин. О себе сегодня президенту рассказали и другие бизнесмены региона. Они представили свои достижения. Собственное белорусское каноэ, яхты, продукция для кровли. Частник предлагает идеи, государство поддерживает.

Уже уезжая с этой фабрики чистоты, президент символично подвел итог: к порядку и чистоте призвал каждое предприятие в стране.

Александр Лукашенко:

Чистота и идеальный порядок. К 9 мая у тебя все везде должно быть. Я не говорю о городе, я не говорю о деревне. А вот предприятия тоже должны быть в порядке. Там, где сырье хранится, готовая продукция. И грязные у нас есть предприятия. Все должно быть по-хозяйски, должно быть как у частника в идеальном состоянии.