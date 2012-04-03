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В июне Беларусь посетит экспертная миссия МАГАТЭ, чтобы дать оценку инфраструктуре будущей АЭС

03 апреля 2012 13:35
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Новости Беларуси. Основные направления деятельности МАГАТЭ – содействие развитию ядерной энергетики и обеспечение безопасности. Все подготовительные работы по строительству белорусской АЭС проходили в соответствии со стандартами международного агентства и с привлечением его консультативной помощи. Поэтому уже в июне нашу страну посетит экспертная миссия агентства, чтобы дать оценку инфраструктуре будущей АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юкиа Амано, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):
Важно, что Беларусь будет развивать энергетику в тесном взаимодействии с МАГАТЭ. И позитивно, что республика настроена и берет на себя ответственность в обеспечении высокого уровня безопасности и прозрачности.

В ходе двухдневного рабочего визита Юкиа Амано также провел ряд встреч в Министерстве иностранных дел и в Правительстве Беларуси.

Международное агентство по атомной энергии существует с 1957 года. В его состав входят 153 страны. А Беларусь – одно из государств-основателей Агентства, и участница ряда международных договоров под эгидой МАГАТЭ.

В 2012-2013 годах планируется участие Беларуси в 30 региональных и 2 межрегиональных проектах технического сотрудничества агентства.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Международное сотрудничество # МАГАТЭ # Белоруссия

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