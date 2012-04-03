Лукашенко – МАГАТЭ: Если будет ваше содействие и поддержка, мы готовы и вторую атомную станцию построить в Беларуси

Новости Беларуси. МАГАТЭ видит в Беларуси серьезного партнера в развитии ядерной энергетики. Об этом сообщил по итогам встречи с президентом Беларуси гендиректор Международного агентства по атомной энергии.

Александр Лукашенко и Юкиа Амано также подробно обсудили планы Беларуси по использованию ядерной энергетики. Планируется, что нашу страну посетит интегрированная миссия МАГАТЭ, чтобы ознакомиться с инфраструктурой для АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы твердо и однозначно заявляем о том, что мы не просто намерены построить атомную электростанцию, но и начали ее строительство. Надо иметь в виду, что данное строительство проходит в стране, которая наиболее серьезно пострадала от катастрофы на чернобыльской станции. И то, что сегодня население (нам это удалось сделать) поддерживает этот проект, весьма симптоматично. Поэтому и это очень важный фактор для работы МАГАТЭ в Беларуси.

Я твердо убежден, что ядерной энергетике быть и что это наиболее безопасная сфера и наиболее безопасный путь получения дешевой энергии, в которой мир все больше будет нуждаться.

А вообще, я хочу, чтобы Вы, познакомившись с нашей страной, увидев все своими глазами, сделали для себя определенные выводы в том, как работать в Беларуси, в каком направлении работать. И если будет ваше содействие и поддержка, соответствующие условия, то мы готовы и вторую атомную станцию построить в Беларуси.

Юкиа Амано, генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ):

Беларусь – очень важный партнер для МАГАТЭ, поскольку, к сожалению, у вас уже был опыт, связанный с Чернобылем. И сейчас вы планируете построить АЭС.

Каждая страна нуждается в энергетике. И в этой связи решение использовать атомную энергию является важным. Если вы такое решение приняли, мы вас поддерживаем.