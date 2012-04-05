Лукашенко: Рост тарифов, цен, услуг может быть позволен на какие-то проценты только после повышения заработной платы

Новости Беларуси. Ситуация на валютном рынке стабильна, а банки уже в состоянии снизить процентные ставки по кредитам. Глава государства принял с докладом председателя правления Нацбанка Беларуси. На встрече поднимались вопросы стабильности работы банковской системы, текущего и прогнозируемого уровня инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главный, конечно, вопрос, как мы с Вами и договаривались, – это цена денег, цена кредита. Поэтому ставка рефинансирования как будет у нас двигаться? В сторону, конечно же, понижения. Устраивает ли Вас ситуация с инфляцией в Беларуси? Может быть, с точки зрения Национального банка нам стоит предпринимать какие-то меры?

Я смотрел по телевидению Ваше заявление. Это правильно. Нам действительно приходилось выравнивать по некоторым товарным группам цены с нашими соседями, чтобы минимизировать неорганизованный вывоз товаров, но и преувеличивать этот процесс особо не следует, делать в этом причину административного повышения цен тоже негоже. Я об этом Правительству говорил. Поэтому ценовые параметры, инфляция в стране контролируема, в основном она исходит из того, что нам приходится выравнивать цены, устанавливать паритет с соседними государствами.

Это отчасти и хорошо. Когда неконтролируемая инфляция, тогда тяжелее. Здесь она управляемая, и мы будем ситуацию держать под контролем и регулировать цены. Мы это никогда не скрывали.

Рост тарифов, цен, услуг может быть позволен на какие-то проценты только после повышения заработной платы.

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

В первую очередь, что касается валютного рынка. Надо сказать, что ситуация стабильная. Вот уже в течение первого квартала она установилась на каком-то равновесии, и постоянно, ежемесячно у нас идет перепродажа валюты. То есть хозорганы, банки больше продают валюты, нежели покупают.

Курс иностранных валют формируется на бирже и связан с реальным спросом и предложением. Продолжается работа по взысканию денег с иностранных должников. В целом, банковская система демонстрирует устойчивость. Рассматривается вопрос о выдаче более доступных кредитов.

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Банки уже могут и в какой-то степени снизить процентные ставки для того, чтобы выдавать кредиты экономике, потому что ликвидность уже у них большая. Работает лучше наша экономика. Естественно, все это сказывается на том, что и ситуация на валютном рынке, на денежном рынке на сегодняшний день устойчива.