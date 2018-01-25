Новости Беларуси. На 10 % выросли поступления в бюджет от таможенных платежей в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной причиной такого роста, специалисты считают электронное декларирования грузов, которых теперь через границу идет намного больше, чем раньше. По словам председателя таможенного комитета Юрия Сенько каждый рубль, потраченный на содержание таможни, окупился в 69 раз.

Важный факт – это расположение нашего государства. Через территорию Беларуси пролегают стратегические транзитные пути, связывающие два союза – Европейский и Евразийский. Естественно, что удобство пересечения границы, имеет большое значение, как и скорость прохождения таможенных процедур. Чем короче, тем удобнее перевозчику и выгоднее стране. За 2017 год в бюджет в виде таможенных платежей поступило более 7 миллиардов рублей, почти на 10 % больше, чем годом ранее.