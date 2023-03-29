«Товарооборот растёт». В Совете министров обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Свердловской области

Сотрудничать, дополняя друг друга. Такую задачу перед собой ставят Беларусь и Свердловская область. Перспективы взаимодействия 28 марта обсудили в Совете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот в 2022 году вырос в полтора раза. Первые два месяца 2023-го также показывают положительную динамику. В период санкционного давления удалось найти новые точки сближения. Особый интерес у российской стороны вызывает развитие сотрудничества в энергетике и машиностроении, производстве нефтехимического и газового оборудования. В перспективе – новые совместные производства для создания обрабатывающих станков.

Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области России:

Нашим отношениям уже не первый год, они дружественные, теплые, конструктивные, взаимовыгодные. Товарооборот растет каждый год. Сегодня у нас достаточно большая делегация – больше 20 предприятий приехало, в том числе новые участники наших отношений. Думаю, что именно между предприятиями появятся новые взаимовыгодные контакты. Думаю, что не одно, а несколько соглашений будут подписаны на площадке «Иннопром».