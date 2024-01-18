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ВВП Беларуси увеличился почти на 4% – Белстат

18 января 2024 06:30
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Первая оценка валового внутреннего продукта за прошлый год проведена Белстатом. Она показала, что в 2023-м наш ВВП увеличился почти на 4%. В Год мира и созидания выработан иммунитет против санкций. В новом Году качества основная цель – стать лучше во всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Беларуси увеличился почти на 4% – Белстат-1

Превзойти себя – задача не из простых, да и скидок не предусмотрено, ведь требования к качеству остаются жесткими. На это нацеливает нас всех Президент. Внести свой вклад в дело улучшения качества жизни предстоит каждому. Как говорит Александр Лукашенко, чтобы быть в тренде и дальше конкурировать с мировыми лидерами, нужно трудиться. Формализм здесь исключен полностью.

ВВП Беларуси увеличился почти на 4% – Белстат-4

Год качества не может оказаться проходным ни по одной позиции. Высокий спрос на нашу продукцию помогает наращивать объемы выпуска. Чтобы стать незаменимыми на иностранном рынке, у белорусских товаров есть все необходимое. Новым постулатом должны стать известные слова: сегодня мы живем так, как работали вчера, а завтра будем жить так, как работаем сегодня!

# Государственная политика # Экономика

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