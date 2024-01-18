ВВП Беларуси увеличился почти на 4% – Белстат
Первая оценка валового внутреннего продукта за прошлый год проведена Белстатом. Она показала, что в 2023-м наш ВВП увеличился почти на 4%. В Год мира и созидания выработан иммунитет против санкций. В новом Году качества основная цель – стать лучше во всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Превзойти себя – задача не из простых, да и скидок не предусмотрено, ведь требования к качеству остаются жесткими. На это нацеливает нас всех Президент. Внести свой вклад в дело улучшения качества жизни предстоит каждому. Как говорит Александр Лукашенко, чтобы быть в тренде и дальше конкурировать с мировыми лидерами, нужно трудиться. Формализм здесь исключен полностью.
Год качества не может оказаться проходным ни по одной позиции. Высокий спрос на нашу продукцию помогает наращивать объемы выпуска. Чтобы стать незаменимыми на иностранном рынке, у белорусских товаров есть все необходимое. Новым постулатом должны стать известные слова: сегодня мы живем так, как работали вчера, а завтра будем жить так, как работаем сегодня!