В частном секторе Беларуси наблюдается серьёзный рост зарплат

Укрепляя обороноспособность страны, не забываем и о благосостоянии людей. Эксперты Евразийского банка развития отмечают рост заработной платы в частном секторе белорусской экономики. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре финансовой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным аналитиков, повышение доходов напрямую связано с ситуацией на рынке труда. За октябрь банк вакансий, которые предложил бизнес, увеличился почти на 20 %. Частные предприятия адаптировали свою деятельность в условиях санкций – произошла диверсификация, открыты новые рынки. Стабильная прибыль позволяет поддерживать работников. Бизнес стал более социально ответственным. Это подразумевает различного рода бонусы, в том числе и материальные, в виде премий, которые включают в зарплату.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского:

Очень важна еще социальная роль бизнеса, это создание новых рабочих мест. И если мы посмотрим на занятость населения в малом и среднем бизнесе, то здесь мы увидим где-то порядка 34-35 %. Больше миллиона жителей нашей Республики Беларусь сегодня трудятся на частных, малых и средних предприятиях. В целом по республике на протяжении 10 месяцев отмечается непрерывный рост заработной платы. В октябре цифра превысила 2 тысячи 300 рублей, что на 50 тысяч больше, чем месяцем ранее. Зарплаты повышали во всех регионах страны, ощутимее всего в Минске и Брестской области. Самые высокие значения по-прежнему у работников IT-сектора. В топ-3 также входят такие сферы, как финансы и страхование, профессиональная, научная и техническая деятельность.