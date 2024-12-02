В частном секторе Беларуси наблюдается серьёзный рост зарплат
Укрепляя обороноспособность страны, не забываем и о благосостоянии людей. Эксперты Евразийского банка развития отмечают рост заработной платы в частном секторе белорусской экономики. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре финансовой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным аналитиков, повышение доходов напрямую связано с ситуацией на рынке труда. За октябрь банк вакансий, которые предложил бизнес, увеличился почти на 20 %. Частные предприятия адаптировали свою деятельность в условиях санкций – произошла диверсификация, открыты новые рынки.
Стабильная прибыль позволяет поддерживать работников. Бизнес стал более социально ответственным. Это подразумевает различного рода бонусы, в том числе и материальные, в виде премий, которые включают в зарплату.
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского:
Очень важна еще социальная роль бизнеса, это создание новых рабочих мест. И если мы посмотрим на занятость населения в малом и среднем бизнесе, то здесь мы увидим где-то порядка 34-35 %. Больше миллиона жителей нашей Республики Беларусь сегодня трудятся на частных, малых и средних предприятиях.
В целом по республике на протяжении 10 месяцев отмечается непрерывный рост заработной платы. В октябре цифра превысила 2 тысячи 300 рублей, что на 50 тысяч больше, чем месяцем ранее. Зарплаты повышали во всех регионах страны, ощутимее всего в Минске и Брестской области. Самые высокие значения по-прежнему у работников IT-сектора. В топ-3 также входят такие сферы, как финансы и страхование, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, доктор экономических наук:
Одновременно повышаются доходы. Почему так происходит? На сегодняшний день у нас практически загружены все производственные мощности. Мы работаем по заказам Российской Федерации, сотрудничаем достаточно тесно в кооперации. Соответственно, у нас появляются рабочие места. Если продукция востребована, если мы работаем по заказу, то она реализуется на российском рынке и заработная плата должна расти. Потому что если продукция для России и она стоит определенных денег, соответственно, заработная плата будет увеличиться.
Отметим, сейчас в Беларуси сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,9 %.