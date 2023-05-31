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Инфляция в Беларуси является одной из самых низких в Европе

31 мая 2023 17:07
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Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси ниже, чем у некоторых партнеров по ЕАЭС. Индекс потребительских цен в апреле достиг 4,7 % в годовом выражении, такой показатель является одним из самых низких в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Беларуси является одной из самых низких в Европе-1

Во многих странах ЕС инфляция сейчас находится на уровне 14-15 %. С того момента, когда в Беларуси было принято решение по госрегулированию цен, инфляция замедлилась почти на 13 процентных пунктов. Что касается годовой инфляции в странах ЕАЭС, то лидерство у Казахстана. Далее следует Кыргызстан. У Армении и России показатели ниже, чем у Беларуси.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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