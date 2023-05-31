Вопросы развития тепличного овощеводства рассмотрели в Совете министров. Хватит ли Беларуси огурцов и томатов?

Новости Беларуси. Обеспечить население овощами в межсезонье – приоритетная задача и цены на продукцию должны быть приемлемыми. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время совещания о развитии тепличного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организационные и финансовые меры стимулирования и поддержки производства востребованных овощей обсуждались еще в марте. Тогда профильному ведомству была поставлена задача сформировать план модернизации и строительства объектов, а также выработать меры, которые позволят эффективно развивать тепличный комплекс. Выполнение этих поручений и план дальнейшей работы рассматривалось на совещании 31 мая. В целом годовое производство огурцов и томатов в Беларуси превышает внутреннее потребление этих продуктов. Однако в период с ноября по март наблюдается нехватка этих овощей. Главой государства и правительством поставлена задача восполнить недостающие объемы.

Фото: сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:

Что касается огурцов, нам не хватает порядка 8,5 тысячи тонн на этот межсезонный период. По огурцам проблема практически снята. Мы будем производить в межсезонный период за счет смещения технологических сроков производства огурца, за счет более высокой урожайности более 9 тысяч тонн. То есть мы свое внутреннее потребление полностью обеспечим. Что касается томатов, недостаток чуть более 19 тысяч тонн существует в стране. Но здесь надо более детально поработать в течение нескольких лет. Поэтому мы сейчас выбрали те хозяйства, которые будут обеспечиваться дополнительной досветкой, чтобы можно было эти продукты производить в зимний период.