Новости экономики за 31.05.2023

Нацбанк в очередной раз снизил ставку рефинансирования – до 9,75 % годовых. Решение принято с учетом замедления инфляционных процессов. В сторону уменьшения показатель меняется уже в пятый раз с начала года. Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЦБАНК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СНИЗИЛ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 9,75 % Ставка рефинансирования – главный индикатор внутреннего кредитного рынка, от которого зависят в том числе и проценты по банковским вкладам и займам. Ее снижение, а за пять месяцев регулятору удалось уменьшить показатель более чем на 2 процентных пункта, отразилось на деловой активности. Как отметили в Нацбанке, кредитная поддержка экономики в национальной валюте увеличилась. Финансовые аналитики не исключают дальнейшее снижение ключевой ставки в Беларуси при отсутствии существенных шоков. В целом риски, которые могут повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные. Напомним, в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на этот год размер базового показателя предусмотрен именно в таком диапазоне. Инфляция в Беларуси является одной из самых низких в Европе.

БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИЛА ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ НА НЕФТЕГАЗОВОЙ ВСТАВКЕ В БАКУ Передовые технологии и инновации нефтегазовой отрасли представила Беларусь на профильной выставке в Баку. Это масштабное событие вот уже 28 лет собирает ведущих представителей нефтегазовой отрасли со всего мира. Мероприятие проходит в рамках Бакинской энергетической недели. Во время официальной церемонии открытия выставки белорусский стенд посетил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Презентация такого широкого спектра нефтехимической продукции подчеркивает ведущую роль Беларуси в отрасли и подтверждает стремление страны привлечь новые возможности в нефтегазовой сфере.