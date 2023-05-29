Лукашенко: «Главное всё-таки для меня – резервная валюта». Что обсуждали с главой Центробанка РФ?

Президент встретился с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Что касается цифрового рубля, то белорусам интересен опыт союзников. Поскольку Центробанк в вопросе электронной валюты значительно продвинулся и новый вид рубля продолжает тренд на цифровизацию финансового сектора, Александр Лукашенко детально поинтересовался целесообразностью создания такой валюты. Обсудили стороны и тему дедолларизации. Все больше стран отказываются от расчетов в американской валюте. Причины абсолютно очевидны: углубление интеграционных процессов, особенно на фоне санкционной политики, и уход от рисков финансовых потерь. Так, к примеру, внутри ЕАЭС отказ от доллара, можно считать, уже произошел: 90 % сделок заключается в национальных валютах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотел бы кое-чему подучиться, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. Вы видите это в наших выступлениях. Наверное, мы многое говорим, типа резервные валюты и так далее. Но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому такие вопросы меня больше всего интересуют. Ваша точка зрения, точка зрения ваших специалистов. То, что у нас работает Межбанковский валютный совет, тут вопросов нет. Я часто привожу от вас, нашего председателя цитаты, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России. Я хотел бы услышать также вашу точку зрения на сегодня. Ту давнюю точку зрения я хорошо знаю.

Также я попросил бы вас остановиться на вопросе, много об этом говорят, цифрового рубля, что это такое, как будем двигаться в этом направлении. Но самое главное все-таки для меня – резервная валюта. Дедолларизация международной экономики идет. Об этом и вы говорили, насколько этот процесс глубоко зашел. И естественно, что появятся новые резервные валюты. По срокам, по скорости я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать или это все-таки долгий процесс? Если есть какие-то вопросы, вы скажите, мы будем работать над этими вопросами, чтобы их снять.