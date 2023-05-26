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Сумма контрактов по итогам визита Головченко в Карелию и Мурманск составила почти 100 млн долларов

26 мая 2023 13:45
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Новости Беларуси. Укрепление сотрудничества и новые точки взаимного роста. Беларусь и Россия продолжают активное движение в сторону интеграции. Выстраиванию крепких связей как в экономической, так и в других сферах, способствуют рабочие визиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сумма контрактов по итогам визита Головченко в Карелию и Мурманск составила почти 100 млн долларов-1

Так, зарубежная поездка нашей правительственной делегации во главе с премьер-министром в Петрозаводск и Мурманск принесла около 100 миллионов долларов. Такова сумма подписанных по итогам встреч контрактов. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве заключено с правительством Карелии. Здесь же Роман Головченко посетил международный форум камнеобработки, ознакомился с работой ряда предприятий региона.  

Сумма контрактов по итогам визита Головченко в Карелию и Мурманск составила почти 100 млн долларов-4

В Мурманске состоялся круглый стол, основной темой которого стало повышение уровня экономического партнерства между нашей страной и областью. Отечественные предприятия показали партнерам свой производственный потенциал. Кроме того, в рамках зарубежного визита Роман Головченко посетил штаб морских операций «Атомфлота» и обсудил варианты строительства белорусского порта с губернатором Мурманской области.  

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Андрей Чибис # Фотофакт

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