Беларусь и Мурманская область обсудили строительство порта. Головченко встретился с губернатором этого региона

Белорусская сторона рассчитывает выйти на стратегическое решение по перевалке экспортных грузов через порты Мурманской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Роман Головченко на встрече с губернатором этого российского региона Андреем Чибисом, во время которой подробно обсудили варианты строительства белорусского терминала в одном из ключевых портов России.

Незамерзающий залив и свободный выход в два океана позволят избежать проблем, связанных с перемещением грузов через акваторию Балтийского моря. Ожидаемый грузооборот может составить от 5 до 7 миллионов тонн.

Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Есть несколько предложений, которые мы намерены предметно рассмотреть и в целом, как я сказал, остановиться на одном из вариантов, чтобы перейти уже, погрузиться непосредственно в экономику и структурирование этой возможной сделки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

Этот самый терминал – сейчас основной проект, он очень важный, масштабный. Думаю, что мы уже какую-то фиксацию получим в рамках этого визита, но очень важно, что и поставки из Мурманской области в Беларусь, и из Беларуси к нам нарастают.