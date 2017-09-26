Лукашенко – Дункану: мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом сегодня шла на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом. Визит представителя Королевства столь высокого уровня стал первым в нашу страну. Но несмотря на редкие политические контакты, экономическое сотрудничество двух государств развивается динамично. В этом году Беларусь и Великобритания уже наторговали на полтора миллиардов долларов.

Не только первый визит Алана Дункана в Минск, но и первая поездка британского министра в Беларусь. Такой шаг, одной из самых влиятельных в политическом и экономическом смысле стран – явный, хорошо читаемый сигнал и своим элитам, и международным.

Евгений Горин, СТВ:

Юбилей – 25 лет установления дипломатических отношений Беларуси и Великобритании – может быть ознаменован и новым импульсом в выстраивании связей между нашими государствами.

По итогам 2016 года Великобритания инвестировала в Беларусь почти полтора миллиардов долларов. Очевидно, что если это происходит, и тенденция продолжится, наша страна становится важным экономическим партнером для Соединенного королевства в Восточной Европе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте определим 3-4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика – база любых отношений) и реализуем их. Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько – 2-3 совместных предприятия – построим в Беларуси, которые будут работать на две страны.

Вы приняли очень интересное решение – исключить автомобили с двигателями внутреннего сгорания до 2020-2025 года и перейти на электромобили. Я это приветствую и аплодирую такому решению. По вашему примеру в этом направлении и мы решили двигаться. Ну, и в этом плане ищем наиболее продвинутых партнеров. Давайте вместе попробуем работать в Беларуси. Это так, навскидку, в первом приближении. И масса таких направлений, где мы можем вместе работать с большой выгодой для нашего и вашего бизнеса.

Алан Дункан, государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании

Мне очень приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь. К сожалению, это заняло слишком много времени, в этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Передаю вам наилучшие пожелания от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Приветствие от главы правительства страны, покидающей Евросоюз – дорогого стоит. Если евро падает, британский фунт недавно резко подорожал.

Алан Дункан:

В школе я увлекался хоккеем. Но, к сожалению, нам приходилось играть на траве, а не на льду. Я, к сожалению, не смог бы играть в вашей команде.

Александр Лккашенко:

Мы научим, если есть у вас желание. Алан Дункан:

Я всегда готов учиться, несмотря на возраст. Во Второй мировой Беларусь и Великобритании играли в одной команде, несмотря на существенные различия во взглядах на идеологию и экономику. У монумента на Площади победы в Минске становится ясно – самые главные ценности неизменны.

В Министерстве иностранных дел шла речь о том, что Беларусь готова предоставить максимальные возможности британскому бизнесу. Потенциал есть не только в таких традиционных отраслях как нефтехимия или тяжелая промышленность, но и в сфере зеленой экономики.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы отрыты для Великобритании во всех сферах и областях. Мы готовы предоставить максимальные возможности для британского бизнеса в случае желания с его стороны создать здесь какие-то производства – в свободных экономических зонах, в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».