Прямой эфир

Это должен быть все-таки состязательный вопрос: Василий Матюшевский о процессе отзыва лицензии у бизнеса

26 сентября 2017 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства рассмотрел указ, который касается лицензирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие документы станут ключевыми для раскрепощения бизнес-инициативы в Беларуси?

Число лицензируемых видов деятельности сократят. Оставят в перечне лишь те, что сопряжены с угрозой или причинением вреда обществу, государству, окружающей среде жизни или здоровью человека.

Это должен быть все-таки состязательный вопрос: Василий Матюшевский о процессе отзыва лицензии у бизнеса-1

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Глава государства задал вопрос: «Почему лицензии могут прекращаться только по решению суда?» И мы достаточно много уделили этому внимания. В общем, наши аргументы следующие:

все бизнесы, которые лицензируются, в случае прекращения отзыва лицензии прекращают свое существование, поэтому это очень чувствительный вопрос.

Это должен быть все-таки состязательный вопрос, когда лицензирующий орган должен все-таки в суде доказать, что существуют те или иные существенные факторы, которые требуют отзыва лицензии.

Кроме того, с июля 2018 года лицензии будут выдаваться исключительно в электронном виде, а ознакомиться с ними можно будет в едином реестре в интернете.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Василий Матюшевский

Другие новости рубрики

Все новости
Початок созрел: в Беларуси начали убирать кукурузу на зерно
26 сентября 2017 09:00

Початок созрел: в Беларуси начали убирать кукурузу на зерно

Новости экономики за 25.09.2017
25 сентября 2017 17:27

Новости экономики за 25.09.2017

«У вас выпускают продукцию, которая отвечает всем лучшим мировым стандартам»: Геннадий Зюганов о продуктах, комбайнах и менталитете народа Беларуси
24 сентября 2017 19:50

«У вас выпускают продукцию, которая отвечает всем лучшим мировым стандартам»: Геннадий Зюганов о продуктах, комбайнах и менталитете народа Беларуси