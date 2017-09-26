Это должен быть все-таки состязательный вопрос: Василий Матюшевский о процессе отзыва лицензии у бизнеса

Число лицензируемых видов деятельности сократят. Оставят в перечне лишь те, что сопряжены с угрозой или причинением вреда обществу, государству, окружающей среде жизни или здоровью человека.

Новости Беларуси. Глава государства рассмотрел указ, который касается лицензирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Глава государства задал вопрос: «Почему лицензии могут прекращаться только по решению суда?» И мы достаточно много уделили этому внимания. В общем, наши аргументы следующие:

все бизнесы, которые лицензируются, в случае прекращения отзыва лицензии прекращают свое существование, поэтому это очень чувствительный вопрос.

Это должен быть все-таки состязательный вопрос, когда лицензирующий орган должен все-таки в суде доказать, что существуют те или иные существенные факторы, которые требуют отзыва лицензии.

Кроме того, с июля 2018 года лицензии будут выдаваться исключительно в электронном виде, а ознакомиться с ними можно будет в едином реестре в интернете.