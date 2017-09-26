Початок созрел: в Беларуси начали убирать кукурузу на зерно
Новости Беларуси. На юге страны кипит работа на кукурузных полях. Силос заготовлен уже почти наполовину, приступили и к уборке кукурузы на зерно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стратегическая для песчаных и засушливых почв Гомельской области культура в 2017 году порадовала хорошим урожаем: в среднем с гектара сейчас убирают 70 центнеров зерна кукурузы. В первую очередь оно идет на изготовление концентрированных кормов.
Андрей Шенгерей, комбайнер:
Кукуруза нормальная, как была засуха, так по засухе нормальная.
Андрей Шенгерей за 12-часовую смену успевает отправить в силосные траншеи 800 тонн кукурузной массы. Это стратегический запас кормов для семитысячного стада. Кукуруза – главный залог успеха местных животноводов.
Сергей Горбачевский, главный зоотехник КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»:
Благодаря кукурузе мы имеем качественный и сбалансированный корм. Изготовляем кормосмесь, 50-60 % кукурузы, остальное – качественный сенаж и солома. Качество молока: 75 % мы сдаем качеством «Экстра» и 25 % высшим сортом.
Кукуруза обеспечила молоком. Но на этом здесь решили не останавливаться: построили новый свинокомплекс и сделали ставку на зерно кукурузы.
Сергей Юрченко, главный агроном КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»:
Початок созрел. Пригоден. 32 % влажности – это оптимальная влажность для плющения кукурузы. Можно сказать, неплохая в этом году кукуруза. На зерно планируем убрать 800 гектаров.
Посевные площади кукурузы в Гомельской области растут год от года. Экономика диктует аграриям, как распоряжаться землей с максимальной выгодой.
Александр Добриян, СТВ:
Гомельская область – самый кукурузный регион в стране. На долю «царицы полей» здесь приходится более 60 % ярового клина. Эта культура обеспечивает почти 70 % объема травянистых кормов и более четверти потребности в зерне.
В 2017 году в регионе планируют получить не менее 250 тысяч тонн зерна кукурузы. Жатва продолжится как минимум до середины ноября.