Початок созрел: в Беларуси начали убирать кукурузу на зерно

Новости Беларуси. На юге страны кипит работа на кукурузных полях. Силос заготовлен уже почти наполовину, приступили и к уборке кукурузы на зерно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегическая для песчаных и засушливых почв Гомельской области культура в 2017 году порадовала хорошим урожаем: в среднем с гектара сейчас убирают 70 центнеров зерна кукурузы. В первую очередь оно идет на изготовление концентрированных кормов.

Андрей Шенгерей, комбайнер:

Кукуруза нормальная, как была засуха, так по засухе нормальная. Андрей Шенгерей за 12-часовую смену успевает отправить в силосные траншеи 800 тонн кукурузной массы. Это стратегический запас кормов для семитысячного стада. Кукуруза – главный залог успеха местных животноводов.

Сергей Горбачевский, главный зоотехник КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»:

Благодаря кукурузе мы имеем качественный и сбалансированный корм. Изготовляем кормосмесь, 50-60 % кукурузы, остальное – качественный сенаж и солома. Качество молока: 75 % мы сдаем качеством «Экстра» и 25 % высшим сортом. Кукуруза обеспечила молоком. Но на этом здесь решили не останавливаться: построили новый свинокомплекс и сделали ставку на зерно кукурузы.

Сергей Юрченко, главный агроном КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»:

Початок созрел. Пригоден. 32 % влажности – это оптимальная влажность для плющения кукурузы. Можно сказать, неплохая в этом году кукуруза. На зерно планируем убрать 800 гектаров. Посевные площади кукурузы в Гомельской области растут год от года. Экономика диктует аграриям, как распоряжаться землей с максимальной выгодой.